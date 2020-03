Aéronautique. Reconversion en urgence pour Applications Laser du Sud-Ouest

« On ne compte plus nos heures depuis deux semaines. On vit dans un monde de fous », raconte Cédric Martin, gérant de la TPE Applications Laser du Sud-Ouest (Also) qui compte six salariés à Bruguières. Tous les salariés sont mobilisés pour la production de protections en polycarbonate incassable, destinées à protéger le personnel et les clients aux comptoirs ou aux passages en caisses. « Nous en aurons livré près de 1000 en deux semaines à des pharmacies, boulangeries, épiceries... Une commande de 300 protections vient de partir pour le regroupement régional de la Poste de Montpellier », explique le dirigeant.

Fabrication historique reconvertie

Sous-traitant de l’aéronautique pour 75% de son chiffre d’affaires de 500.000 euros en 2019, Also réalise habituellement des marquages laser de pièces métalliques et des faces avant en aluminium pour les armoires électriques. Elle fait aussi de l’usinage de mousse de calage pour les boîtes à outils des compagnons sur les chaînes de montage. Liebherr Aerospace, Safran, Daher font partie de ses clients de référence. « En deux jours, nous avons tout stoppé pour nous consacrer à ces protections en polycarbonate. Une amie pharmacienne m’avait contacté pour ses propres besoins. Le samedi 14 mars, nous avons diffusé les premiers bons de commande aux pharmaciens et depuis, c’est l’affluence », témoigne Cédric Martin.

Quatre autres prestataires sollicités

À tel point que le dirigeant a sollicité quatre autres entreprises en sous-traitance dans la région. Eurotech Renda à Pechbonnieu, Usitech à Brens, Decoupe Num à Albi et Iconoplast à Aucamville, qui possèdent tous le même type de machines de découpe qu’Also, sont approvisionnés chaque jour en matières premières par la TPE. « Les produits finis nous reviennent puis les clients viennent chez nous chercher leur livraison », détaille Cédric Martin. Trois modèles de protections sont disponibles avec des tailles de soixante centimètres, quatre-vingt centimètres ou un mètre de large.

Un nouveau produit adaptable aux casquettes avec visières

Autre dispositif dernièrement imaginé par Cédric Martin pour affronter la vague coronavirus, une petite protection en matière plastique, qui se fixe sur n’importe quel type de visière de casquette. « Nous avons répondu à un appel à projets lutte Covid-19 de l’agence de l’innovation de la Défense. Notre solution n’est pas encore agréée, le dossier est en cours d’instruction. Mais nous avons déjà une demande d’une société de livraison dans la Sarthe », explique-t-il. « Notre entreprise n’est cependant pas équipée pour les réaliser. Il me faut trouver un prestataire qui pourra les fabriquer », lance le dirigeant en forme d’appel.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Cédric Martin, gérant d’Also, a fait appel en renfort à quatre autres sous-traitants régionaux pour la fabrication de ses protections en polycarbonate. Crédits : Applications Laser du Sud-Ouest. DR