Aéronautique. Le business angel Aerospace Angels en quête d’investisseurs

En 2021, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la filière aéronautique et spatiale du grand Sud-Ouest – comprendre les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine - compte 1290 entreprises et 109.600 salariés. Cette filière s’appuie, en outre, sur un important écosystème : un lycée, des écoles d’ingénieurs, le pôle de compétitivité Aerospace Valley... Mais il manquait une structure de financement entièrement dédiée aux start-up du secteur. C’est le constat dressé par la fédération régionale d’investisseurs privés Occitanie Angels. Pour y remédier, elle décide, en décembre, de créer une antenne baptisée Aerospace Angels pour accompagner les jeunes pousses innovantes et prometteuses dans l’aviation plus verte et le new space.

Cette fédération part d’une page blanche : elle s’entoure d’un petit noyau d’une dizaine d’investisseurs pour commencer. Parmi eux, Jean-Michel Darroy, qui a effectué toute sa carrière dans le spatial, chez Matra puis Airbus Defence and Space. Et, à titre bénévole, il conseillait les start-up au sein d’Aerospace Valley, tient-il à préciser.

« Il ne faut pas être Bernard Arnault pour investir »

« C’est valorisant de miser sur les jeunes entreprises prometteuses. Mais ce n’est pas la seule raison qui me motive. C’est également passionnant de donner son temps », reconnaît Jena-Michel Darroy, qui espère séduire des actionnaires. « Notre enjeu, aujourd’hui, est de faire croître notre réseau. C’est une priorité. Car, si nous sommes nombreux, notre force de frappe financière sera plus conséquente », poursuit-il. « Il faut savoir que le niveau d’intervention est variable financièrement et en temps. Il ne faut pas être Bernard Arnault pour investir », tient-il à ajouter.

Aerospace Angels s’adresse aux jeunes entreprises en phase d’amorçage. « Elles ont pratiqué un bout de chemin : elles sont au stade de la preuve de concept, emploient quelques salariés et dégagent un petit chiffre d’affaires. » Les start-up en lice subissent une première sélection. Les retenues sont ensuite analysées à la loupe. Sont étudiés la maturité du produit, du service et du marché. « Nous allons aussi observer l’articulation de l’équipe fondatrice », détaille le référent de cette nouvelle antenne d’Occitanie Angels.

Audrey Sommazi

Sur la photo de Une : La start-up toulousaine prometteuse Ascendance Flight Technologies, qui ouvrait ses portes en 2022. Archive Rémy Gabalda. // Deuxième photo : Jean-Michel Darroy, référent et co-animateur d’Aerospace Angels. Crédits : DR.