Aéronautique. Le salon du Bourget placé sous le signe de l’avion plus vert

Un grand rendez-vous en deux temps. C’est le rythme du Salon international aéronautique et de l’espace (SIAE), plus communément appelé salon du Bourget, avec d’abord quatre jours professionnels suivis de trois jours grand public. Du lundi 19 juin au jeudi 22 juin, les industriels de quarante-sept pays travaillent aux contrats, noue des contacts avec des partenaires parmi les 2500 exposants, prospectent des clients. Les dirigeants croisent plus de trois-cents délégations militaires autour des cent-quarante aéronefs au sol… Déjà, 140.000 visiteurs professionnels sont attendus. C’est dire les attentes de ce salon, le premier depuis quatre ans en raison de la pandémie.

Autre conséquence de la crise sanitaire : les constructeurs aéronautiques ont été contraints d’opérer un saut plus rapide que prévu vers les technologies de demain. Le secteur s’est engagé vers la neutralité carbone en 2050. Ce qui signifie : avions plus économes en carburant, émettant moins de CO2. Ce sera d’ailleurs le message que répètera le président de la République, présent ce lundi à l’inauguration du salon. Chantre de la réindustrialisation, Emmanuel Macron confirmera la mise sur la table d’une enveloppe de 300 millions d’euros d’aides au développement des avions de décarbonation de l’industrie, annoncée vendredi 16 juin.

De leurs côtés, les industriels mettront en avant leurs innovations, à l’image d’ATR. Le leader de l’aviation régionale, pour qui l’année 2022 n’a pas été à la hauteur des attentes (il a livré vingt-cinq avions neufs contre trente-et-un en 2021), profitera de l’occasion pour vanter les avantages de son ATR 72-600 plus économe en carburant que ses concurrents.

Paris Air Lab

Les start-up toulousaines ne rateront pas non plus cette grand-messe de l’aéronautique pour présenter leur avion en avant-première. C’est le cas de Blue Spirit Aero et de son avion à hydrogène, zéro émission, le DragonFly. Les essais en vol de cet aéronef de quatre places, équipé de douze moteurs électriques hydrogène, seront prévus fin 2024 pour une certification à la fin 2026.

Déployée sur un stand de 400 m², le jeune pousse Aura Aero dévoilera pour la première fois son l’appareil biplace Integral E à propulsion électrique.

Un lieu concentre nombre d’innovations en matière de décarbonation : le Paris Air Lab. Sur 1000 m², sont mises en avant quatre thématiques clés, de l’avion aux nouvelles énergies, en passant par les usines de demain et la gestion du trafic aérien. Quant aux nouvelles mobilités aériennes, elles sont visibles au sein du Paris Air Mobility via plusieurs spécimens d’aéronefs à décollage et atterrissage vertical. Parmi les petits engins décarbonés, les taxis volants d’Ascendance Flight Technologies présentés sous la forme de maquettes.

Le public peut venir à partir du vendredi assister pendant 4h30 aux présentations en vol moyennant 17 euros. Chaque jour volera la gamme Airbus et, pour la première fois, l’A321XLR, le long-courrier aux coûts de moyen-courrier. Boeing exposera les trois avions B737, B787 et B777 de sa gamme civile ainsi que les hélicoptères Apache et Chinook, le bombardier B1B, le C17 Globemaster, le chasseur F15, etc. Dassault présentera le biréacteur d’affaires Falcon 6X et, avec l’armée de l’air, le Rafale.

Audrey Sommazi

Sur la photo : En raison de la pandémie, la dernière édition du salon du Bourget s’est déroulée en 2019. Crédits : SIAE - DR.