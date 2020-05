Aéronautique. Comment le Toulousain Satys résiste à la crise

« La crise a accéléré mon intégration. Très vite, j’ai dû être opérationnel », constate Gregory Mayeur. Arrivé début mars à la tête de la direction de Satys Services, soit deux semaines avant l’instauration du confinement, il regrette cependant ne pas avoir pu rencontrer les salariés. « L’une de mes priorités est d’aller sur le terrain », ajoute-t-il. Cependant, en raison de la propagation du virus et dans le respect des gestes barrières, il doit échelonner ses visites des sites jusqu’à la fin juin.

Le numéro 2 a du pain sur la planche : il doit faire face à une chute d’activité de 50 % à laquelle est confrontée la division Services, spécialisée dans la peinture d’avions, l’étanchéité et le traitement de surface. Selon lui, une nouvelle baisse de l’ordre de 30 % est attendue dans les prochains mois. Or, l’aéronautique est le moteur de ce groupe industriel dont le siège est à Blagnac, près de Toulouse. Ce secteur pèse 150 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 - sur un total de 255 millions d’euros - et emploie 2000 personnes sur dix sites installés en France et douze à l’étranger.

« La situation est grave. Il a fallu prendre des dispositions pour résister, le temps d’avoir un peu de visibilité », indique-t-il. A 48 ans, celui qui a effectué l’essentiel de son parcours professionnel dans l’industrie aéronautique chez Labinal, Snecma, Turbomeca et Safran, énumère les dispositions mises en place dans l’urgence : arrêt de l’activité durant quelques jours, mesures sanitaires strictes, congés imposés aux salariés, recours au chômage partiel et au télétravail.

« Nos objectifs étaient de protéger les salariés et de préserver nos équilibres financiers en utilisant divers leviers comme le report des échéances bancaires et un PGE », ajoute-t-il.

Leviers de croissance

Le groupe n’est cependant pas au bord du gouffre. Déjà, « nous avons l’avantage d’avoir engagé il y a plusieurs années une diversification vers le rail. Ces deux industries de transport réagissent différemment », précise Gregory Mayeur. De plus, l’industriel peut compter sur le soutien, y compris financier, de son actionnariat « stable ». « Nos partenaires historiques ( banque, investisseur, financier) ont validé notre stratégie de développement et d’investissement pour soutenir la croissance du groupe », assure-t-il, précisant que l’entreprise reste la propriété de son président Christophe Cador.

Si des projets sont reportés, d’autres restent néanmoins d’actualité, comme le rachat de Protec Métaux d’Arenc, à Marseille. « Nous souhaitons nous "massifier" sur le traitement de surface pour devenir leader ». Mais pas seulement. Le marché de la maintenance ( MRO) « monte aussi en puissance avec des acquisitions en Europe et aux Etats-Unis pour ne pas être dépendant des marchés des avionneurs. » Dans cette crise, Satys résiste mais « sans hypothéquer à préparer le futur et (sa) capacité à investir ».

Sur la photo : la peinture est l’une des activités historiques de Satys. Crédits : Satys.