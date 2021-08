Aéroport Toulouse Blagnac : nouveau look pour une nouvelle vie ?

« Au cœur de toutes les émotions. » Voilà le nouveau slogan d’ATB, qui va dégainer bientôt une nouvelle identité graphique et un nouveau site internet. On ne saura pas précisément combien a coûté ce toilettage d’image. « Quelques dizaines de milliers d’euros », finit par concéder Philippe Crebassa, président du directoire de l’aéroport Toulouse-Blagnac devant l’insistance des journalistes.

Même si celui-ci était prévu depuis quelques années, ce changement tombe particulièrement bien au moment où on commence à entrevoir le début d’une sortie de crise. 2020 a été, en effet, brutal pour le secteur aéronautique, quasiment paralysé par la situation sanitaire. À l’aéroport Toulouse-Blagnac, le nombre de passagers commerciaux a chuté de 81%. La plus forte baisse concerne les voyageurs vers l’Europe (-95,3%). Hors Europe, la chute est de 80,3%. La baisse est moindre pour les trajets vers Paris (-70,9%) et vers le reste de la France (-70,4%). Le fret, notamment grâce au boom du commerce en ligne, s’en sort nettement mieux, avec une diminution de 34,3% seulement. Pour Christian Cassayres, président du conseil de surveillance d’ATB, « il va falloir plusieurs années pour la reprise. Le retour à la normale sera pour 2024-2025. »

Nouveaux relais de croissance et nuisances

Pour participer au rebond, l’aéroport lance un plan stratégique nommé CARE pour « Conquérir avec Audace pour Rebondir Ensemble ». À Toulouse-Blagnac, on n’a décidément pas peur des grandes phrases. Le programme d’investissement est, en tout cas, ambitieux et vise notamment à « optimiser le modèle d’exploitation, accélérer la démarche environnementale et développer de nouveaux relais de croissance » pour la société aéroportuaire. Une croissance qui passerait par exemple par une plus grande diversification des activités d’ATB, notamment dans l’immobilier. Le président du directoire cite les récents chantiers en la matière : « Des locaux mixtes pour l’entreprise aéronautique Barry Controls et un nouveau centre de tri FedEx, réservé au traitement du fret express aérien avec accès direct aux pistes. » Les détails financiers des nombreux projets d’ATB n’ont pas été communiqués.

Le plan stratégique ne fait pas l’impasse sur le sujet épineux des nuisances sonores. Prochainement va ainsi être lancé Casper. Le site internet au nom de petit fantôme permettra d’avoir accès plus facilement aux données concernant la pollution sonore générée par l’aéroport (visualisation des trajectoires des avions et de leur empreinte sonore par exemple). Sur le site, géré par « un tiers indépendant », les riverains pourront exprimer leurs griefs librement, promet ATB.

Nombreux projets pour la transition énergétique

Autre chantier important, la transition énergétique. L’aéroport toulousain annonce plusieurs nouvelles à ce sujet. Dans le cadre de son Green Deal, la Commission européenne a sélectionné « trois projets pour la transition durable des aéroports », dont Stargate. ATB fait partie de ce consortium, nommé comme une ancienne série de SF, avec les aéroports d’Athènes et Budapest, dont l’objectif est de « développer des solutions innovantes pour un écosystème durable et décarboné ».

La société aéroportuaire met en avant plusieurs initiatives qui vont dans ce sens : chaufferie biomasse avec Toulouse Métropole et Blagnac Énergies Vertes, qui « devrait alimenter trois des quatre halls de l’aérogare en chaleur », station de production et distribution d’hydrogène avec la filiale d’Engie HyPort, qui alimentera « quatre bus qui circuleront côté pistes mais aussi côté ville ». ATB s’engage à obtenir d’ici la fin de l’année la certification Airport Carbon Accréditation 3+. Cela signifierait que l’aéroport a atteint la neutralité carbone en compensant les émissions sous sa responsabilité directe (ce qui n’inclut pas la pollution générée par les compagnies aériennes).

La conférence de presse se termine enfin par un aperçu des voyages qui seront possibles cet été avec un allongement annoncé de restrictions sanitaires un peu partout sur le globe. On pourra s’envoler durant la période estivales vers 66 destinations (18 en France, 48 à l’international) parmi lesquelles Ibiza, Minorque, Alger, Oran, Figari, Lille ou Rennes. Une nouvelle compagnie pose ses valises à Toulouse, Binter Canarias, qui va ouvrir la destination Las Palmas aux Canaries, avec deux vols par semaine à partir du 3 juillet.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Christian Cassayre, président du conseil de surveillance d’ATB, et Philippe Crébassa (à gauche), président du directoire de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Crédit : Aéroport Toulouse-Blagnac.