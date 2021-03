Aérospace Valley : « Il faut se positionner en Chine où l’industrie aéronautique redémarre »

Éric Giraud, pourquoi vous êtes-vous porté candidat à la direction générale du pôle Aerospace Valley ?

Pour plusieurs raisons. ArianeGroup, entreprise dans laquelle j’occupe la fonction de directeur de la branche équipement, développe des systèmes innovants en partenariat avec des PME et ETI. Ces dernières sont soutenues financièrement dans leur démarche Recherche et Développement par le pôle. Ce qui m’a permis d’avoir une vision claire d’Aerospace Valley et de ses liens avec les acteurs de la filière. Ensuite, cette structure a un fonctionnement proche de l’industrie et il existe un bel équilibre entre les hommes et les femmes. Je note aussi qu’elle se compose de nationalités différentes.

De par votre parcours professionnel varié, dans les matériaux électriques, l’automobile, l’aéronautique et le spatial, qu’allez-vous apporter au pôle ?

Les acteurs de l’aéronautique découvrent leur fragilité car ils sont mono-secteur. Leur résilience se pose et, avec elle, l’idée de trouver d’autres marchés. Expert en business développement, j’ai été rompu aux négociations avec les États-Unis et la Chine. Et, justement, il y a des besoins avec l’Empire du Milieu, dont l’industrie aéronautique redémarre. Le transport aérien intérieur fonctionne à 90%.

La diversification est un levier pour passer ce trou d’air, mais est-il le seul ?

Nous accompagnons les membres vers la décarbonation de l’avion à grande échelle. Pour l’encourager, nous avons lancé l’initiative Maele, pour Mobilité aérienne légère et environnementalement responsable. Avec ce dispositif, le pôle fait émerger des projets innovants autour du moteur électrique, identifie des acteurs et les mobilise. L’objectif de ce programme est de faire monter en compétence ces acteurs. La Région apporte un soutien financier, à hauteur de 10 millions d’euros.

Quel est le calendrier ?

Nous avons organisé un premier webinaire en février pour activer cette communauté. Le nombre de personnes connectées dépasse notre espérance, puisqu’il y avait 150 entreprises qui ont manifesté leur intérêt. Désormais, elles doivent se structurer pour présenter les projets. Un appel à manifestation d’intérêt est lancé.

Le spatial est l’un de vos domaines de compétences. Qu’en est-il de la New Space Factory ?

Nous préparons la suite. Elle compte déjà quinze membre et on l’étend à de nouveaux entrants cette année. Les orientations sont définies en lien avec la Région. L’export reste une stratégie. Notre objectif est de faire en sorte que l’offre des acteurs du New Space soit cohérente et séduisante.

Propos recueillis par Audrey Sommazi

Sur la photo : Éric Giraud, nommé directeur général du pôle Aerospace Valley. Crédits : DR.