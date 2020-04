Aérospatial. Comment Microtec maintient sa production malgré la crise

« On s’est pris l’uppercut puis on s’est mis en ordre de marche. Et on reste positif ». Ces quelques mots de Frédéric Chappe, responsable commercial, résument la situation dans laquelle s’est retrouvée Microtec il y quelques semaines en pleine crise sanitaire. Au lendemain de l’annonce du confinement général, cette entreprise, spécialisée dans le développement et la fabrication de cartes et d’équipements électroniques embarqués, a fermé les portes de son site automatisé à Ramonville-Saint-Agne, près de Toulouse. Une semaine en tout pour se préparer, face à l’urgence : mise en place des mesures sanitaires barrières sur le site de production et organisation en télétravail de 40 % de l’effectif (services support et bureau d’études). Objectif : assurer la continuité des commandes en cours.

Aujourd’hui, « entre 60 et 70% de notre capacité de production saucissonnée en plusieurs ateliers (salle blanche, ateliers filaire, intégration et tests, carte électronique) fonctionne », assure Frédéric Chappe, qui affirme n’avoir enregistré aucune annulation de commandes, ni report « à ce jour ». Le responsable commercial ne cache pourtant pas son inquiétude. « Pour l’heure, on honore le carnet de commandes rentrées entre la fin de l’année 2019 et le mois de février. On a des clients récurrents mais notre boulot est d’aller en chercher de nouveaux ». De chez soi ? D’autant que les salons professionnels sont en stand-by jusqu’à nouvel ordre.

Diversification

Si le secteur du spatial représente 40 % de l’activité de cette entreprise – son principal client étant Thales Alenia Space – Microtec compte aussi sur l’aéronautique, qui pèse 30 à 40 % du chiffre d’affaires. Le fournisseur historique de Liebherr Aerospace produit depuis trente ans des cartes électroniques pour les systèmes de conditionnement d’air pour les avions.

Ce qui n’a pas empêché cette filiale d’Agora Industrie de diversifier son activité sur d’autres marchés. Un choix stratégique qui peut s’avérer payant en pleine crise du Covid-19. Avec un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros en 2019, l’entreprise, qui emploie 110 personnes, tablait sur ce même résultat en 2020. Mais c’était avant le contexte inédit de pandémie. « On espère le maintenir en misant sur deux autres secteurs, le médical et la défense, qui pourront compenser. »

Audrey Sommazi

Sur la photo : une technicienne de l’entreprise Microtec travaille à l’assemblage et au soudage de composants sur les circuits imprimés destinés au spatial et à l’aéronautique. Crédits : Rémy Gabalda -ToulÉco.