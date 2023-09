Agriculture. L’Occitanie accélère sur la question des nitrates

Pierre-André Durand, préfet de la région Occitanie et préfet de la Haute-Garonne, a tenu la semaine dernière, le 14 septembre, la réunion de clôture de la concertation préalable à la révision du programme d’action régional sur les nitrates d’origine agricole. Cette action s’inscrit dans le cadre de la révision de la directive européenne 91/676CEE, dite directive « nitrates ».

La réunion a rassemblé les représentants du monde agricole, les collectivités territoriales, les associations de protection de la nature et de l’environnement, ainsi que les services de l’État. Elle avait pour but de faire « le bilan de la phase de concertation en vue de la proposition d’un nouvel arrêté préfectoral qui sera soumis à une consultation afin de recueillir l’avis des institutions et du public ».

Cette révision de 2023 a pour objectif de maîtriser encore davantage « les apports de nitrates au cours de la culture et réduire leurs reliquats après récolte » et de « renforcer les mesures qui concernent les zones de captages d’eau potable présentant des taux de nitrates importants ».