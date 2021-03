Airbus évite les licenciements secs malgré la crise du Covid-19

Airbus ne prévoit pas de départs contraints pour les salariés à Toulouse. C’est également le cas en France, en Allemagne et au Royaume-Unis, pays les plus touchés par le plan de 15.000 suppressions de postes mis en place pour s’adapter à la crise provoquée par le Covid-19. « Grâce à l’efficacité de toutes les mesures sociales déployées jusqu’à présent, Airbus ne voit pas la nécessité de procéder à des licenciements forcés, en attendant le déploiement réussi des mesures de mobilité interne en cours », précise Airbus dans une déclaration.

Le groupe, qui comptait 131.349 salariés au 31 décembre, avait annoncé fin juin la suppression de 5100 postes en Allemagne et 5000 en France, dont plus de 3000 au siège de l’avionneur européen à Toulouse. Ce plan d’adaptation prévoyait aussi 1700 suppressions de postes au Royaume-Uni, 900 en Espagne et 1300 sur ses autres sites dans le monde.

L’effondrement du trafic aérien et ses conséquences durables pour les compagnies aériennes ont conduit le groupe à réduire ses cadences de production d’avions commerciaux de près de 40%. Le recours aux départs volontaires et les aides des États pour le chômage partiel ou encore pour soutenir la recherche et le développement en vue d’une aviation décarbonée ont permis d’éviter les licenciements secs.