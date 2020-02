Akka Technologies : « un rayonnement local au-delà de Toulouse et de l’aéronautique »

Stéphane Latieule,en quoi la présence d’Akka Technologies à Toulouse est-elle stratégique ?

Le groupe emploie un peu plus de 2 500 personnes en Occitanie, sur plus de 7 000 au niveau national. Avec l’Ile-de-France, l’Occitanie est l’une des régions où Akka a le plus d’activité. Akka est un accélérateur d’innovation et de performances pour les plus grands groupes industriels mondiaux. Airbus est notre deuxième client majeur après le groupe Daimler, ce qui explique notre présence en région toulousaine, où nous avons implanté notre centre de compétences aéronautiques au sein de la zone Andromède à Blagnac. Mais il y a plus que l’aéronautique en Occitanie puisque nous travaillons également avec Continental, Tisséo ou Orange. Nous nous adaptons au tissu local.

Quelles sont aujourd’hui les ambitions d’Akka en Occitanie ?

Notre volonté est de diversifier davantage notre activité pour renforcer notre ancrage local. Nous souhaitons notamment nous positionner auprès des administrations et organisations publiques mais également auprès d’entreprises dans les secteurs banque-finance-assurance, télécommunications ou life sciences, avec des groupes comme Pierre Fabre par exemple. L’objectif est d’avoir un rayonnement local au-delà de Toulouse et de l’aéronautique.

Pourquoi s’être rapproché du Toulouse Football Club ?

Akka est impliqué dans le sport à différents niveaux, comme le sport automobile par exemple, où Akka est sponsor officiel de l’équipe de course ASP. Pour notre PDG Maurice Ricci, les valeurs du sport, comme l’esprit d’équipe et la recherche de la performance, sont particulièrement chères. Par ailleurs, le partenariat avec des clubs professionnels est assez récent pour le groupe. En ce qui concerne le TFC, cela permet de renforcer notre ancrage régional et notre rayonnement au niveau national. Enfin, nos collaborateurs peuvent profiter des matchs au Stadium et cela fédère le personnel. Je souhaiterais également souligner le grand professionnalisme des équipes du Toulouse Football Club en charge des partenariats.

