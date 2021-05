« On a gratté mais nous n’avons pas eu grand-chose », regrette Marc Vicens. Amer, le délégué syndical central FO estime que le nombre d’emplois supprimés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), opéré par Akka Technologies pour faire face aux pertes engendrées par l’aéronautique en crise, reste encore trop élevé.

Le groupe annonce la suppression de 1150 emplois en octobre avant de se raviser en décembre. « À la fin mars », explique la porte-parole du groupe, « le PSE est réduit à 441 personnes, dont 360 en Occitanie. On sait que ce chiffre sera plus bas, à la fin de l’été. » Une réponse qui ne convainc pas FO. « Il en reste beaucoup trop sur le carreau. Or, il existe des dispositifs, comme l’APLD (activité partielle de longue durée, NDLR), qui permettent de sauver des emplois à un coût moindre que le PSE. Mais la direction botte en touche. »

« Le PSE n’est pas tout », déplore Franck Laborderie, délégué syndical CGT, faisant référence aux 2000 départs contraints et démissions observés sur la période comprise entre janvier 2020 et mars 2021. « Voila l’ampleur de la casse sociale d’une entreprise aux mains de financiers », s’indigne-t-il. « Les ingénieurs, qui se retrouvent en inter-mission, sont dans l’insécurité. Nous recevons des témoignages alarmants, il y a de véritables risques psycho-sociaux qui pèsent sur eux. Nous tirons la sonnette d’alarme car il y a urgence. »

La direction, elle, s’étonne de ce chiffre. « On ne sait pas d’où il sort et on ne le confirme pas. Par contre, Akka a mis en place un programme de formations longues, à la fois pratiques et théoriques, qui concerne 450 ingénieurs. L’objectif est d’élargir leur domaine de compétence à d’autres secteurs » tandis que « 600 autres salariés bénéficient de formations courtes dans le digital », poursuit le groupe. « Notre but est de préserver les emplois. »

« On ne lâche rien »

La CFE-CGC, CGT, FO et l’Unsa ne l’entendent pas de cette oreille. Rassemblées en intersyndicale, les organisations mettent la direction sous pression. Une nouvelle fois. Car, le 6 mai dernier, une mobilisation avait rassemblé une centaine de personnes. Le mercredi 26 mai, les syndicats espèrent faire mieux et donnent rendez-vous aux salariés dès 10 heures devant les grilles du siège à Blagnac.

Bien sûr, cette date n’est pas choisie au hasard. Dans les locaux, ce même jour, et à cette heure-là, le comité social et économique et la direction aborderont une dernière fois le PSE. Ensuite, la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) devra décider d’homologuer, ou pas, ce plan. « En attendant il faut continuer à protester. On va jusqu’au bout et on ne lâche rien », promet Marc Vicens.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Des salariés ont déjà manifesté le 6 mai dernier. Crédits : Rémy Gabalda-ToulÉco.