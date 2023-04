Alice Arazar, l’art design et céramique

Ancienne barista et restauratrice reconvertie dans la céramique, Alice Arazar s’est naturellement tournée vers la poterie utilitaire, en particulier liée à l’univers du café et du petit-déjeuner. Diplômée en 2019 du Centre international de formation aux métiers d’art et de la céramique de Saint-Amand-en-Puisaye, dans la Nièvre et passée par le Centre céramique de La Borne, dans le Cher, sa région natale, cette néo-Toulousaine a installé son atelier dans le quartier des Minimes.

Alice Arazar travaille essentiellement en haute température le grès de Puisaye mais aussi le grès de Bourgogne dans lesquels elle conçoit ses formes en privilégiant un design sobre et des lignes épurées, avec une préférence pour les teintes de vert. Sa gamme va de la tasse à café à la théière en passant par des mugs, des bols ou des carafes et porte-filtres. « J’aime l’idée que les objets soient utilisés dans un quotidien. Pour le design, je privilégie toujours la prise en main et la fonction », explique la céramiste qui élabore ses propres émaux à partir de matières premières brutes, silice, kaolin, feldspaths et oxydes métalliques.

Alice Arazar présente sa production sur sa boutique de vente en ligne et à Toulouse, dans la boutique des Tarés du vrac, rue de la Concorde, et un dimanche par mois sur le marché de créateurs organisé place Saint-Pierre par l’association Fait Main 31.

J.D.

Crédit photo : Alice Arazar.