Amsterdam, l’ancien port industriel se réinvente

Au 12e siècle, au bord du fleuve Amstel, la construction d’une digue « Dam » pour protéger ce qui n’était alors qu’un village de pêcheurs des assauts de la mer du Nord, a donné naissance à Amsterdam.

Depuis, Jacques Brel a chanté son port et ses marins. Ses canaux, vestiges du siècle d’or, dont les quatre principaux -Singel, Herengracht, Keizersgracht et Prinsengracht- sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Bordés de vieilles demeures aux façades colorées et souvent penchées, ils donnent à la ville une réputation de Venise du nord bien méritée.

L’aéroport Amsterdam-Schiphol est accessible en vol direct depuis Toulouse, puis l’on rejoint ensuite facilement Central Station, la gare centrale qui semble nous ouvrir les bras vers la ville historique. Mais avant de s’y engouffrer, un crochet de l’autre côté de l’Amstel s’impose. On y accède après une traversée éclair en ferry qui dessert Amsterdam Noord toutes les quinze minutes. Face à nous, immédiatement la silhouette du musée du film Eye se détache, comme un immense origami blanc qui semble flotter au-dessus de l’eau. Derrière lui, la tour A’DAM Lookout (ancien siège du groupe Shell), permet aux plus téméraires de se balancer au-dessus du vide et offre une vue spectaculaire sur la ville. On met pied à terre à l’entrée du quartier alternatif NDSM (vestige de l’ancien chantier naval). Après une faillite et quelques années à l’abandon, la friche industrielle a réussi sa reconversion. Toujours présents, les anciens hangars ont été renommés art factory et ont vu affluer des centaines d’artistes, graffeurs, designers, start-uppeurs et architectes. NDSM constitue aujourd’hui un nouveau quartier mixte (bureaux, logements, bars et restaurants branchés, scènes musicales), très prisé des Amstellodamois.

La vie à vélo

La ville historique se visite aussi volontiers à vélo : LE mode de transport national. D’ailleurs, ici avec 400 kilomètres de pistes cyclables et des parkings à foison, il n’y a pas de questionnement quant aux plans de déplacements et à la place du vélo dans la ville... La cohabitation se fait naturellement avec les piétons et les voitures, mais une règle s’impose et elle est connue de tous : priorité aux vélos !

Partout en ville l’œil est attiré par une architecture audacieuse (logements en containers ou maisons flottantes…), forcément influencée par Rem Khoolhaas, architecte hollandais parmi des plus influents de la planète (on lui doit le MEET à Toulouse Ndlr). Dernière audace en date, un pont en acier imprimé en 3D qui enjambe l’un des canaux de la ville, dessiné par l’architecte hollandais Joris Laarman.

Pour les amateurs d’art, Amsterdam ne manque pas de points d’intérêts. Elle est par exemple le berceau d’Anne Frank, dont la maison est devenue un musée pris d’assaut, au bord de Prinsengracht. Incontournables aussi le Rijksmuseum et le Van-Gogh museum qui mettent en lumière les œuvres de Vermeer, Rembrandt et autres grands peintres flamands.

A la tombée de la nuit, cafés bruns (vieux cafés typiques aux murs mâtinés par la fumée de cigarette) ; et blancs (plus modernes) s’animent jusque tard dans la nuit. Tout comme le fameux quartier rouge (De Wallen) qui voit ses néons éclairer canaux et façades moyenâgeuses.

Béatrice Girard

Crédit photo : Adobe stock