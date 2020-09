Animation. Depuis Toulouse, TAT Productions s’affiche sur grand écran à l’international

Rassuré Jean-François Tosti. Le cofondateur et cogérant du studio d’animation toulousain, fondé voilà 20 ans, suit de très près les chiffres de fréquentation des salles obscures en France. Tenet, le dernier film de Christopher Nolan, a réalisé un bon démarrage avec plus de 800.000 spectateurs. « Pour nous c’est un signal fort. Le cinéma en France frémit à nouveau. On peut espérer que la crise sera passée d’ici cinq à six mois et je suis convaincu que la fréquentation va repartir très fort », affirme le producteur, qui s’est s’appuyé sur les dispositifs de l’État (chômage partiel et PGE) pour traverser la crise liée au Covid-19, dont l’impact sur le studio fut très limité.

Si Jean-François Tosti regarde avec attention la fréquentation des cinémas, c’est que TAT en dépend. Car, il y a quatre ans environ, les trois fondateurs - Jean-François et Éric Tosti et David Alaux - ont réorienté la stratégie de l’entreprise en décidant de se concentrer sur ce segment, en France comme à l’étranger. Une choix évidemment motivé par les bons résultats du premier long-métrage. Les As de la jungle ont cartonné en 2017 avec 700.000 entrées dans les salles de l’Hexagone et 2,3 millions d’entrées ailleurs. Fort de ce succès, TAT vient d’achever l’écriture du second volet pour une sortie prévue en 2023.

Sur la route du blockbuster

Si la fréquentation des salles obscures françaises reprend, une ombre plane néanmoins. « La grande inconnue reste le cinéma dans le monde », à l’heure où la Covid-19 se propage encore. Néanmoins, le cogérant semble peu inquiet. « On a tracé un chemin, on a décidé de ne pas freiner. Et pour le moment, on se dit qu’on a raison », assure le producteur dévoilant, déterminé, sa feuille de route.

Déjà, en novembre prochain, leur troisième film d’animation - Les Aventures de Pil - sera en vente à l’American Film Market, avant une sortie en 2021. De plus, TAT Productions, qui emploie 130 personnes pour un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros, change de fusil d’épaule. Alors qu’il travaillait avec SND Films (groupe M6), il confie au distributeur français Kinology la vente à l’étranger de son quatrième film Les Argonautes. « Nous avions envie de travailler avec cet indépendant qui a participé aux succès d’Europa Corp de Luc Besson. Il connaît le circuit international et met en place une autre façon de travailler, plus agressive. »

Enfin, avec la sortie prévue en 2024 de Pets on the Train, dont le titre est volontairement écrit en anglais, TAT vise le blockbuster.

Audrey Sommazi

Sur la photo, Jean-François Tosti, cofondateur et cogérant de TAT Productions. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.