Au Bourget, Airbus enregistre une commande record et en espère d’autres

Le salon du Bourget renoue avec les superlatifs, preuve que cet événement manquait au secteur, après une édition 2021 annulée pour cause de Pandémie. Ainsi, Paris-Le Bourget devient, cette semaine, la capitale mondiale de l’aéronautique et ce jusqu’au dimanche 25 juin.

Cette 54e édition est donc une première depuis quatre ans et ces retrouvailles devraient être l’occasion d’une pluie de commandes, à en croire l’avionneur européen. Dans la traditionnelle bataille de commandes qui l’oppose à son éternel rival américain Boeing, Airbus a dégainé le premier, ce lundi 19 juin, en annonçant une première commande de trois A350 par la compagnie Air Mauritius. Flynas, compagnie à bas coût en Arabie Saoudite, a de son côté passé commande de trente exemplaires de son A320neo.

500 appareils Airbus pour IndiGo

Mais c’est surtout avec la commande record de la compagnie aérienne indienne IndiGo qu’Airbus a frappé un grand coup. L’un des plus gros clients de l’avionneur européen a en effet signé pour 500 appareils de la famille A320, soit un contrat de plusieurs milliards d’euros. Une commande géante qui fait suite à celle annoncée voici quelques mois par la compagnie Air India (470 appareils au total, répartis presque équitablement entre les deux avionneurs). IndiGo était aussi en discussion pour vingt-cinq long-courrier A350.

À l’occasion du salon, Turkish Airlines pourrait par ailleurs annoncer la commande la plus importante de l’histoire de l’aviation civile, avec 600 avions : 400 moyen-courriers Airbus A320 ou Boeing 737 MAX et 200 long-courriers Airbus A350 ou Boeing 787 ou 777.

La sous-traitance au rendez-vous

À la fin du premier semestre, le nombre d’avions commandés, ferme ou à venir, devrait s’établir à plus de 2000 exemplaires, dont plus de la moitié attendue au seul salon du Bourget. Croulant sous les commandes, Airbus et Boeing seront-ils en capacité de livrer, sans casser la chaîne de sous-traitants, pour servir au plus vite les compagnies clientes ? Cela implique de réussir à augmenter fortement leurs cadences de production. Or, les fournisseurs sont aussi mis sous tension : ils ont des difficultés à suivre et financer ces hausses de production.

Mais des questions se posent également quant à la capacité de concilier la croissance du trafic aérien avec les objectifs environnementaux. L’Association internationale du transport aérien (IATA), qui regroupe 300 compagnies représentant 83 % du trafic aérien mondial, s’est engagée à éliminer les émissions nettes de CO2 d’ici à 2050. Mais son directeur reconnaissait que cette adéquation serait « très difficile ».

Or, la décarbonation du secteur est la quatrième révolution que doit réussir l’aéronautique après avoir celles de faire voler un objet plus lourd que l’air, de la sécurité des vols et de la démocratisation du transport aérien.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Airbus a frappé fort ce lundi en enregistrant une commande de 500 appareils de la famille A320. Crédit : SIAE Salon du Bourget.