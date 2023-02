Avec Au Bon Mandat, le premier courtier en agence immobilière de France est toulousain

C’est souvent en période de crise que l’on est le plus créatif. Nouvelle illustration avec Au Bon Mandat. « J’ai réalisé mon premier investissement immobilier à titre personnel à 22 ans. Aujourd’hui, j’en ai 36, et une dizaine d’investissements à mon actif. J’ai donc eu plusieurs fois l’occasion de me confronter à la difficulté d’estimer le bon prix, et cela m’a donné l’idée de créer Au Bon Mandat », raconte Rémy Villeseche. Passé par TBS en formation continue pour se professionnaliser, le jeune homme a sélectionné ses premières agences immobilières partenaires en février 2022.

« Le process est très précis, l’agence doit avoir au moins 3 ans d’existence et être présente localement. Enfin, nous ne travaillons qu’avec des agences traditionnelles, titulaires de la carte professionnelle, nous privilégions les indépendants dont nous vérifions la e-réputation ainsi que les années d’expériences », décrit l’entrepreneur.

Pour chaque bien à vendre, Au Bon Mandat met trois à cinq agences en compétition en fonction de différents critères : la proximité avec le bien à vendre et donc la connaissance du quartier ou de la ville, une comparaison des derniers biens vendus dans une gamme équivalente… « Lorsque nous lançons l’appel d’offre, les agences ont 72 heures pour nous rendre leur rapport d’estimation qu’elles doivent justifier. »

Éviter la surestimation

Lorsqu’une agence remporte un projet, elle s’engage financièrement sur sa réussite en payant un forfait entre 800 et 2000 euros HT. « Cette somme, c’est un peu une caution de garantie. Elle est bloquée et si la vente n’est pas réalisée au prix estimé par l’agence dans le temps imparti (trois ou six mois), elle sert à dédommager le client. C’est un bon moyen pour éviter la surrenchère et la surestimation des biens », avance l’entrepreneur qui se qualifie de « premier courtier en agence immobilière de France ».

Au Bon Mandat se rémunère de son côté sous forme de partage de commission avec l’agence mandatée, soit également à la réussite. Quel bilan en février 2023 ? « Je me focalise uniquement sur le taux de transformation. Seize projets ont été lancés et, à ce jour, un seul n’a pas abouti, huit ont été vendus, les autres sont toujours en vente. » Au Bon Mandat affiche par ailleurs trente agences partenaires situées à Toulouse, en première couronne et début de deuxième couronne. « Je suis en perpétuelle recherche de nouvelles agences et je compte, fin 2023, sur une cinquantaine de partenaires, pour me déployer à Albi, Montauban, Auch et Carcassonne. Dans cette perspective, j’espère un chiffre d’affaires entre 100 et 200 000 euros. »

Une difficulté vient néanmoins contrarier le déploiement de l’entreprise, c’est la conjoncture. L’inflation couplée à la hausse des taux de crédit a déjà considérablement ralenti le marché immobilier. « En ce moment, nous avons plus de mal à rentrer des mandats et c’est vrai que nous subissons le marché. Mais nous nous adaptons et fixons parfois directement le délai de vente à six mois. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Rémy Villeseche, a fondé Au bon Mandat pour garantir l’estimation la plus fiable des biens immobiliers. Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.