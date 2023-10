Marie-Ange Leophonte, Ligue contre le cancer Haute-Garonne : « Créer un éveil des consciences »

Marie-Ange Leophonte, pouvez-vous nous présenter la Ligue contre le cancer en Haute-Garonne ?

La Ligue contre le cancer est une association nationale chapeautée par une fédération, composée de cent-trois comités départementaux, dont celui de la Haute-Garonne, que je dirige depuis 18 ans. Ces comités ont des missions sociales identiques : la recherche, nous sommes le premier financeur privé de la recherche contre le cancer en France ; l’aide aux malades et aux proches au travers de soins de support gratuits (accompagnements psychologique, diététique, juridique…complémentaires aux soins médicaux) ; la prévention, l’information, la promotion des dépistages. Nous avons aussi une mission de plaidoyer. Ce qui signifie que nous faisons remonter la parole des patients, dans les ministères notamment. Chaque comité est apolitique, aconfessionnel et autonome : les fonds récoltés auprès des particuliers et des entreprises installés en Haute-Garonne sont versés en totalité et exclusivement aux missions qui se déroulent dans le département.

Pourquoi la Ligue contre le cancer intervient auprès des entreprises ?

Car le constat est sans appel : quatre personnes sur dix atteintes d’un cancer sont en activité professionnelle. Ce chiffre devrait augmenter avec le recul de l’âge du départ en retraite. Au travail, un salarié ou l’un de ses collaborateurs peut être concerné par la maladie. Pour nous, cela fait partie de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). Nous avons souhaité mettre en place un programme RSE​ gratuit, la Lig’Entreprises engagées contre le cancer.

Quelles sont les actions menées ?

Elles se déclinent en deux volets. Le premier volet concerne la prévention et la promotion des dépistages​. Nous abordons des thématiques en lien avec les facteurs protecteurs comme l’alimentation, l’activité physique mais aussi les facteurs de risques tels que le tabac, le soleil, etc. Nous expliquons et e​ncourageons les salariés à se faire dépister dans le cadre de dépistages organisé​s ​d​es cancers du sein, colo-rectaux et du col de l’utérus en partenariat avec CRCDCOC. Il s’agit d’un programme sur mesure construit avec l’entreprise.

L’autre volet concerne la sensibilisation au retour à l’emploi des salariés touchés par la maladie, avec la ​mise en place d’une animati​on, un serious game. Ce jeu se présente sous la forme de questions / réponses et aborde les trois temps de la maladie (l’annonce, pendant les traitements et à la reprise du travail) ainsi que différentes thématiques, que ce soit des informations factuelles sur le cancer, la maladie ou la prise en compte des différents points de vue lors de la reprise. Notre objectif est de créer un éveil des consciences, de sensibiliser​ les équipes.

​Un psychologue de la Ligue peut également, par exemple, intervenir dans les entreprises qui nécessitent un accompagnement pour le soutien de leur équipe lorsqu’un collaborateur est touché par la maladie.

​À qui s’adresse ce dispositif ?

À toute entreprise, quelle que soit sa taille et son activité. La société nous sollicite. Et, ensemble, avec le dirigeant ou le DRH, nous coconstruisons un programme avec la mise en place d’ateliers et la signature d’une charte, dans laquelle l’entreprise s’engage dans la lutte contre le cancer et à porter les valeurs de la Ligue contre le cancer. La Fédération française du bâtiment de Haute-Garonne, les laboratoires Pierre Fabre, le bailleur social Altéal, le groupe GB, les ambulances Jussieu, le groupe Climater, le groupe Alliaserv, Socoptrap nous ont par exemple sollicités.

Pour plus de renseignements : www.liguecancer31.fr et 05 61 54 17 17

Sur la photo : Marie-Ange Leophonte, directrice générale de la Ligue contre le cancer Haute-Garonne. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.