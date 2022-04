Aveyron. Chloé et Léon, la marque pour les chouchous

Confidentielle au départ, la production de nœuds, chouchous et bandeaux réalisés à la main par Lucie Michel-Amadry à Rodez, fait aujourd’hui l’objet de plusieurs collections par an. Vendus sous la marque Chloé et Léon sur sa boutique en ligne et dans quelques points de vente partenaires en France, ces accessoires pour cheveux sont confectionnés dans des tissus certifiés Oeko-Tex, label qui garantit l’absence de produits toxiques pour le corps et pour l’environnement.

La jeune griffe aveyronnaise propose aussi des foulchies, entre foulards et chouchous, en version sobre ou colorée. Pour certaines de ces créations, elle s’approvisionne en tissus auprès de la boutique Les Marchandes, à Toulouse. Les chutes sont transformées en lingettes démaquillantes ou recyclées par une association pour de l’isolation.

