BSK Immobilier, le mandataire made in Toulouse

Lionel Pelletier, quel est l’ADN du réseau BSK Immobilier, fondé à Toulouse ?

Mon père était agent immobilier et j’ai appris le métier en travaillant en tant que conseiller dans l’une de ses agences. Ensuite, j’ai créé BSK Immobilier tout seul en 2010. À l’époque, c’était une agence en ligne, sans vitrine, pas encore un réseau. En 2015, alors que les premiers réseaux de mandataires avaient fait leur apparition, je me suis lancé sur ce modèle. Le succès a été rapide. Nous sommes passés de deux à sept salariés, puis rapidement à une centaine de conseillers.

Aujourd’hui, BSK Immobilier compte 2000 mandataires dans toute la France et les départements d’outre-mer, un chiffre en forte croissance (+23,4 % entre octobre 2022 et mars 2023) qui fait de nous le septième réseau de mandataires immobiliers au niveau national. Notre modèle c’est la transaction immobilière dans l’ancien, et nous réalisons 90 % de notre croissance via le MLM [1], la vente multi-niveaux.

Quel est le principe du MLM ?

Chaque mandataire est rémunéré par les ventes qu’il ou elle réalise en personne, puis perçoit une commission sur les ventes réalisées par les vendeurs qu’il ou elle recrute. Nous proposons un taux global de commission de 11,7 % sur cinq niveaux, avec des taux qui s’échelonnent de 7 % à 0,2 %. Ceci permet à nos mandataires de s’impliquer à différents niveaux en fonction de ce qu’ils souhaitent.

Pourquoi avoir fait le choix d’ouvrir votre capital à Activa Capital en 2021 ?

Parce que nous étions, dans la période post-Covid, face à une hypercroissance du secteur immobilier. À l’époque, nous comptions 700 agents, mais nous avions besoin de nous structurer humainement et financièrement, notamment pour jouer à armes égales avec nos concurrents. Activa Capital est entré au capital à hauteur de 30 %, mais nous sommes toujours un réseau indépendant. Ceci nous a permis de déménager : nous sommes passés de 250 m2 route d’Espagne à 600 m2 à Labège. Nous avons embauché pour nous structurer, nous employons aujourd’hui trente salariés et comptons donc 2000 mandataires. Il y a eu pour nous un avant et un après.

Comment la crise impacte-t-elle votre activité ?

Le marché immobilier décélère en raison de la flambée des taux de crédit immobilier et du contexte en général. Par exemple, côté acheteurs, nous constatons que le panier moyen est en baisse de l’ordre de 10 % en raison de la perte de pouvoir d’achat. Pour nous, le sujet du moment, c’est aussi de conserver nos mandataires et de continuer à en recruter de nouveaux. Néanmoins, nous sommes toujours en croissance, même si elle est plus faible. Entre mars 2022 et mars 2023, l’ensemble du réseau a facturé 37 millions d’euros de commissions d’agence et il a enregistré plus d’un milliard d’euros de volume d’affaire sur l’année 2022.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Lionel Pelletier, le fondateur de BSK immobilier. Crédit : DR.