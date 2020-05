Banque Populaire Occitane : une activité en plein essor stoppée par la crise

S’il n’y avait pas eu la crise sanitaire et économique, la Banque Populaire Occitane aurait réalisé l’une de ses plus belles années, a expliqué mercredi 29 avril le directeur général de la banque, Alain Condaminas. En 2019 déjà, les chiffres étaient éloquents : un produit net bancaire (équivalent du chiffre d’affaires) de 346,4 millions d’euros, en hausse de 1,3 % et un résultat net de 66,8 millions d’euros (+3,1%). « Des chiffres solides, qui reflétaient une économie régionale en forme, mais cassée en plein vol par la pandémie à partir de mars 2020 », constate le dirigeant. Les paiements par carte bleue, témoins de l’activité commerciale, ont chuté de 60%.

« Les banques font le job »

Visiblement agacé par les critiques faites au système bancaire pendant la crise, notamment sur l’attribution des prêts garantis par l’État , Alain Condaminas rappelle que « les banques font le job » : « nos équipes travaillent tous les jours avec pour seule motivation de sauver des entreprises », insiste-t-il. « Les banques font partie de la solution à la crise. » La Banque Populaire Occitane a ainsi accordé 26.351 échéances de crédit, représentant 207 millions d’euros. Du coté des PGE [1], 3800 dossiers ont été accordés et 1400 sont actuellement à l’étude, pour un montant total de 608 millions d’euros.

« Avec les reports d’échéance, c’est 820 millions d’euros de trésorerie que nous avons laissés ou injectés dans l’économie régionale », commente-t-il. Principaux bénéficiaires (60 % des demandes) : les commerces touchés en premier lieu par les mesures de confinement (31 %), la construction (17,6 %) et le secteur de l’hébergement-restauration (11, 5 %). Néanmoins, le directeur général ne cache pas son inquiétude pour la suite : « nous acceptons beaucoup de PGE tout en sachant que les entreprises auront bien du mal à les rembourser. On finance de la perte, de la non-activité. »

« L’aéronautique va souffrir »

« Il faut être lucide, la récession arrive », prévient Alain Condaminas, qui, en bon observateur de la vie économique locale, constate avec appréhension la crise du secteur aérien. « Avant la pandémie, les entreprises de l’aéronautique étaient en période d’investissements. Tout cela s’est arrêté brutalement et elles sont désormais très fragilisées. Il va y avoir de la casse et l’aéronautique va souffrir, c’est certain ». Le directeur général de la Banque Populaire Occitane redoute ainsi plusieurs milliers de personnes au chômage dans ce secteur, et une reprise « pas avant 2022 ». Il envisage également une restructuration du secteur, « avec des croissances externes comme moyen de s’en sortir, pour les entreprises qui le pourront ». À noter qu’à ce jour, Airbus assure qu’aucun licenciement n’est prévu.

Sophie Arutunian

Sur la photo : Catherine Mallet, présidente du conseil d’administration, et Alain Condaminas, directeur général de la Banque Populaire Occitane. Crédits : DR-BPO.