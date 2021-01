CES de Las Vegas : cette année, l’Occitanie sera virtuellement présente

Anne Baraillé-Combe, de l’agence Ad’Occ, accompagne chaque année les entreprises régionales les plus innovantes au Consumer Electonic Show (CES) de Las Vegas, un des plus gros événements annuels de la planète Tech. Mais la crise sanitaire a joué en 2020 les trouble-fêtes et les organisateurs ont annoncé cet automne la bascule en 100 % numérique du CES 2021.

Fallait-il se lancer tout de même dans l’aventure ? La responsable du département export ne nie pas les doutes. « Nous avons beaucoup hésité sur la pertinence d’y participer. Nous sommes normalement à l’Eurêka Park, une zone centrale, très visible des investisseurs au sein du CES. Nous avions peur d’être un peu noyés sur le numérique ou que les investisseurs ne viennent pas. Mais, finalement, nous nous sommes dit que la crise ne devait pas tout arrêter. C’est un peu un coup de poker », avoue Anne Baraillé-Combe. D’autres organisations d’Occitanie comme la CPME31 n’ont pas fait le même choix et ont renoncé à leur participation cette année à cause de la crise économique actuelle.

Des entreprises plus expérimentées

Le contexte particulier a forcé Ad’Occ à adapter son dispositif d’aide. « D’habitude, nous accompagnons les entreprises pendant six mois. Là, le timing a été très court. Les entreprises que nous présentons connaissent l’événement, sont expérimentées. Nous avons voulu préserver les plus jeunes pépites et ne pas les envoyer au casse-pipe », résume la responsable export. Parmi les onze entreprises mis en avant par la Région, certaines sont en effet des habituées de l’événement comme Road Light, qui en est à sa quatrième participation, ou l’aborde auréolées d’un prix à l’image de Vaonis, qui a reçu de la part des organisateurs le Best of Innovation 2021 pour son tout nouveau télescope connecté Vespera.

Collaborer pour mieux exister

Pour pouvoir mieux se distinguer, l’Occitanie mise sur les collaborations. Avec La French Tech de Perpignan, dont le plateau TV permettra de filmer pitchs et autres interventions des participants. Mais surtout avec My Global Village, un réseau qui réunit entrepreneurs et collectivités de trente-cinq territoires francophones. L’organisation va mettre en place de nombreux événements la semaine prochaine. En s’alliant ainsi, la force de frappe des francophones sera plus grande dans le salon mondial. Une trentaine d’entreprises occitanes vont s’exprimer dans le cadre de ce village global.

En attendant que la grande messe numérique commence, Ad’Occ poursuit cette semaine ses séances de coaching sur la prise de parole ou le marketing numérique à destination de ses poulains afin que ceux-ci, l’heure de la visio venue, lâchent au mieux les chevaux.

Matthias Hardoy

Sur la photo : pas de grand show à l’américaine pour cette année : le CES 2021 se fera en édition 100% numérique. Crédit : CES.