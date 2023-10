Campus de Montpellier Business School : le contrat de promotion immobilière signé avec Eiffage

Devant une centaine de décideurs et journalistes, André Deljarry, président de la CCI Hérault et de Purple Campus Occitanie, n’a pas boudé son plaisir, ce 20 octobre à CCI Entreprises (Mauguio), pour ce qui était « son » jour. Un discours de 40 minutes, jalonné de blagues adressées à ses invités. Et pour cause. La signature avec Eiffage Construction, et son directeur régional Philippe Carrère, du contrat de promotion immobilière grave dans le marbre l’ambitieux projet de nouveau campus de Montpellier Business School, dans la Zac Cambacérès (quartier gare TGV).

Outre l’école supérieure de management et de commerce, qui s’implantera sur 22.000 m2, sont prévus, sur un total de 30.000 m2, le siège départemental de la CCI Hérault (2000 m2), l’antenne montpelliéraine de la CCI Occitanie (2000 m2) ainsi que le centre de formation Montpellier et direction régionale Occitanie de Purple Campus (4000 m2). La pose de la première pierre est prévue pour « la première quinzaine de février » et la livraison des trois bâtiments en R+7 « dans 30 mois, pour une ouverture en septembre 2026 », affirme André Deljarry, lui-même promoteur immobilier de profession.

Une façon de mettre la pression sur les équipes d’Eiffage, pour un chantier dont le coût est évalué à 100 millions d’euros, au lieu de 92 millions initialement. Jean-François Rezeau, président de la CCI Occitanie, a salué dans une intervention vidéo préenregistrée « un projet de mobilité (gare TGV, tramway, autoroute, aéroport, NDLR) et de transition écologique, un futur point de rencontre entre les entreprises, les jeunes et le monde de la formation, où les CCI sont des acteurs de premier plan ».

« L’optimisme » et la « pugnacité » d’André Deljarry

Annoncé en 2013, alors que Jean-Pierre Moure était alors président de la communauté d’agglomération de Montpellier, le projet a été percuté par de nombreux aléas : un double changement d’exécutif à la mairie de Montpellier [1], la création de la CCI Hérault, le Covid, et aujourd’hui l’inflation avec l’augmentation des coûts de construction et la hausse des taux d’intérêt. Alors que le projet de campus de TBS Education a été officiellement abandonné à Toulouse en septembre, et que d’autres grands équipements sont en souffrance [2], André Deljarry et les équipes de la CCI Hérault et de MBS réalisent un tour de force. La hausse des coûts a été notamment jugulée par une réduction de voilure, le projet étant passé de 32.000 à 30.000 m2.

Par ailleurs, dans des négociations souvent au cordeau, la personnalité d’André Deljarry a été centrale, de l’avis des intervenants. « Il n’y a pas pire, pour un constructeur, que de faire une construction avec un maître d’ouvrage faible. Ces affaires sont des catastrophes. Avec André Deljarry, l’échange a abouti à une solution optimale », a décrypté Philippe Carrère. Il reconnaît des « des moments de doutes, des irritants, des peurs, des colères, des grincements (face aux exigences du maître d’ouvrage et de l’architecte, NDLR). Mais, à chaque étape, on s’est mis autour de la table. Y compris la table d’un restaurant : c’est là que le bilan immobilier a été ajusté ! », confie-t-il, en évoquant un chantier « historique pour Eiffage Construction, avec trois grues en simultané, plus de cent collaborateurs mobilisés, et trois-cents personnes au total sur la durée du chantier ».

« Des projets à 100 millions d’euros, dans ma carrière, je n’en ai pas vus tant que ça », a ajouté Cédric Grail. « Ils nécessitent d’être portés par une personne. André [Deljarry], tu as des défauts, mais tu as, comme qualités, l’optimisme, la pugnacité et la ténacité. » Venant de Lyon, Cédric Grail a fait un parallèle avec Jean-Michel Aulas, ex-président de l’Olympique Lyonnais : « Le grand stade de Lyon, à Décines, ne se serait jamais fait sans Jean-Michel Aulas. »

« Je suis moi-même promoteur, donc je connais le sujet. On ne me la fait pas », a souri l’intéressé. Le fait qu’il soit président de la CCI [3] depuis 13 ans a par ailleurs « garanti une constance dans la stratégie ». André Deljarry a aussi salué l’effort réalisé par la Ville « sur le prix du terrain », ainsi que l’investissement de la Région Occitanie, qui engage 17 millions d’euros dans le financement.

Protection solaire des ouvertures

Aux côtés de la Banque des Territoires, qui investit 3 millions d’euros en fonds propres, le pool bancaire est constitué du Crédit Agricole du Languedoc, de la Banque Populaire du Sud, de la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon, de la Banque Postale et d’Arkéa. Les architectes du projets sont François Fontès et le cabinet Tourre-Sanchis.

Pierre Tourre a notamment évoqué « la protection solaire des ouvertures, surtout dans les salles de classe, pour que le soleil ne tape jamais directement sur les vitres », l’utilisation de « matériaux biosourcés [4] » et une attention portée à « l’optimisation énergétique ». « Il n’y aura pas de climatisation, mais des rafraîchissements, c’est un choix fort », souligne André Deljarry. Le bâtiment sera labellisé BDO Niveau Argent (construction durable), « un vrai défi pour Eiffage Construction, que nous relèverons, car Eiffage a la volonté d’être un des leaders en France dans la construction bas carbone. Ce chantier sera un démonstrateur pour montrer ce dont on est capables, en termes de circuits courts, de traitement des déchets… », projette Philippe Carrère. Matthieu Reynier, directeur d’Eiffage Immobilier, évoque « un profond respect pour la centaine de compagnons et de PME locales qui œuvreront en silence et dont peu de gens parleront. Sans eux, nos projets resteraient au stade papier. »

Les retombées économiques du futur équipement sont évaluées à 360 millions d’euros par an. MBS projette 5000 étudiants [5] à l’horizon 2030.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Réunis le 20 octobre pour la signature du contrat de promotion immobilière, les partenaires financiers et immobiliers du projet de nouveau campus MBS de Montpellier : Banque des Territoires Occitanie, Arac Occitanie, Altémed, Eiffage Construction, CCI Hérault, Montpellier Business School, Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Crédit : Hubert Vialatte.