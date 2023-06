Au Bourget, la présidente d’Occitanie Carole Delga rassure l’industrie régionale

« L’Occitanie détient le leadership en aéronautique et nous comptons bien le conserver », affirme Carole Delga, ce mardi 20 juin depuis le pavillon Occitanie, espace dédié aux entreprises régionales présentes au salon du Bourget, près de Paris, jusqu’au dimanche 25 juin. Juchée sur des escarpins noirs, la présidente socialiste de la Région Occitanie traverse les allées au pas de course. Sourire aux lèvres, elle serre les mains des dirigeants d’entreprise et accepte de se faire prendre en photo. « Elle ne peut pas faire un mètre sans se faire arrêter », peste un chef d’entreprise. Il faut dire que sur le stand régional de 600 m² dans le hall 4, c’est elle qu’on attend. Les chefs d’entreprises la connaissent bien, et l’apprécient. Certains l’appellent par son prénom.

« Je suis là pour vous aider », leur répond Carole Delga. « Nous sommes la première région aérospatiale en Europe et nous l’accompagnons fortement. » Stéphane Trento patiente, l’observe du coin de l’œil pour capter son regard. Le patron de ST Composite et de ST Luxury est de retour du salon Ebace de Genève, en Suisse, au cours duquel il a présenté sa valise de luxe. « J’ai totalisé une cinquantaine de pré-commandes. C’est une bonne surprise », raconte-t-il. Oui, mais pour produire ; il doit investir et va en toucher deux mots à Carole Delga.

Aides à la mobilité

C’est au tour de Vincent Goizet, le directeur général de Galy Usinage Aéro. En un temps record, il vante le contrat de deux millions d’euros par an qu’il vient de remporter avec Safran, évoque la restructuration de son entreprise sur deux sites en Ariège, à Pamiers et Varilhes, et les investissements nécessaires. Car, pour faire face à cette croissance, le patron doit injecter 2 millions d’euros dans l’extension d’un bâtiment et est à la recherche d’usineurs. « C’est notre gros problème. Les candidats préfèrent aller dans des PME plus attractives », admet Vincent Gozet, qui abat une autre carte pour se faire entendre. Il chuchote à l’oreille de Carole Delga qu’il était colistier sur la liste de l’ancien député socialiste Alain Fauré, en Ariège. Touchée. La présidente, qui porte au doigt une bague en faïence de Martres-Tolosane, petite ville de Haute-Garonne dans laquelle elle vit, calme le rythme. « Je suis très, très, attachée aux besoins de recrutement des entreprises », assure-t-elle au dirigeant, avant de détailler deux aides à la mobilité des salariés, une pour la location de voiture, l’autre pour la garde d’enfant.

Avant que le convoi ne reparte à vive allure, la présidente de Région adresse quelques mots à la maire socialiste de Pibrac Camille Pouponneau. Puis s’élance vers d’autres stands. Elle enchaîne : Figeac Aéro, Liehberr, Safran Air Support, Aubert et Duval. Au tour de Freyssinet Aero Group. « Que faire des matériaux en composites que l’on doit recycler. J’nterpelle la région », lui lance Philippe Parsoire, le président. « C’est une vraie question », lui répond Carole Delga, incapable de fournir une réponse.

De notre envoyée spéciale au Bourget Audrey Sommazi

Sur la photo : une visite du Bourget menée tambour battant par la présidente de région Occitanie Carole Delga. Crédit photo : Laurent Boutonnet - CR.