En Occitanie, Carole Delga plaide pour un chèque tourisme afin d’aider la filière

La présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, avec plusieurs députés, présidents de Région et de Département, fait savoir qu’elle appelle le Premier ministre à mettre en place un Chèque tourisme dédié à ce secteur. « Il viserait d’une part à soutenir les professionnels et, d’autre part, à aider les Français les plus fragilisés par la crise à partir en vacances » .

Il est proposé que ce chèque tourisme prenne la forme d’un titre de paiement cofinancé par l’État, ainsi que les collectivités et comités d’entreprises volontaires. Il serait réservé aux Français dont le revenu est inférieur au revenu médian, soit 50% de la population et 40% des foyers ne partant pas en vacances.

« À la différence d’une subvention ou d’une aide financière directe, ces chèques garantiraient une relance ciblée du secteur touristique par la fréquentation. Le ciblage pourrait même viser des territoires spécifiques. En accordant à ces titres une durée de vie limitée à six mois, ils inciteraient à une reprise rapide de la consommation », indique la Région dans un communiqué.