Les vendredi 12 mai et samedi 13 mai, Castanet-Tolosan accueillera un événement, porté par le Sicoval [1] et coorganisé avec le Conseil régional de l’ordre des architectes et l’agence locale de l’énergie Soleval, autour du thème « Construire et rénover aujourd’hui pour demain ».

La première journée est réservée aux professionnels du bâtiment et maîtres d’ouvrage et la seconde s’adresse au grand public. L’objectif est d’échanger et de s’informer sur les question de l’habitat et du bâtiment durable et d’en apprendre davantage sur l’écoconstruction, les matériaux biosourcés et les énergies renouvelables.

L’événement est gratuit et s’articulera autour de conférences, tables rondes, expositions, visites, stands d’informations, atelier, etc.

Construire et rénover aujourd’hui, vendredi 12 et samedi 13 mai, Salle du Lac à Castanet-Tolosan.