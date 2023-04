Céline Chwartz, NCE : « Le mandat à effet posthume permet d’assurer la pérennité de l’entreprise »

Qu’est-ce que le « mandat à effet posthume » et comment le mettre en place ?

C’est un mandat destiné à un chef d’entreprise, qui lui permet de prévoir l’administration de son patrimoine professionnel après son décès pour le compte de ses héritiers. En désignant un mandataire, personne physique ou morale, l’entrepreneur sélectionne une personne de confiance qui agira dans l’intérêt de son entreprise mais aussi de ses proches, notamment dans le cas d’enfants trop jeunes ou pas encore prêts à reprendre la société.

Pour établir un mandat à effet posthume, l’entrepreneur doit solliciter son notaire : c’est un acte authentique qui doit être signé en présence du mandant et du mandataire. L’acte est tarifé par l’État, il faut compter environ 300 euros. Le mandat s’active automatiquement à compter du décès du mandant pour une durée de deux ans, qui peut être prolongée pour un total de cinq ans maximum. Le mandat s’adapte pour être compatible avec les statuts dans le cas d’une entreprise sociétaire.

Lire par ailleurs : Mathieu Piau, syndicat ECF : « Le statut des entreprises individuelles change et offre de nouveaux avantages » et Laure Mulin, commissaire aux comptes : « Petites ou grandes, les entreprises sont toutes concernées par la RSE »



Pourquoi est-ce si important d’en parler ?

C’est un outil précieux pour assurer la pérennité d’une entreprise et sa valeur après le décès de son dirigeant, jusqu’à ce qu’elle soit reprise par un tiers ou par un de ses enfants. Chaque année, le mandataire doit rendre des comptes aux héritiers. C’est aussi un mandat trop méconnu. Dans ce métier, nous rencontrons régulièrement des situations douloureuses. Lors d’un décès, les proches, déjà très affectés, sont souvent démunis. Or, il faut intervenir rapidement, surtout si l’entreprise emploie des salariés ou que l’entrepreneur gère seul sa société. Voici un exemple malheureusement assez récent : un jeune agriculteur en couple et père de famille est décédé soudainement, laissant derrière lui un cheptel de bêtes. En union libre, sa compagne n’avait aucun droit sur son entreprise et ses enfants étaient trop jeunes pour faire valoir les leurs.

Dans ce cas, lorsque rien n’est prévu, le tribunal de commerce nomme un mandataire. Il aura pour mission d’administrer l’entreprise le temps qu’elle soit reprise ou liquidée. Un mandat à effet posthume aurait permis à sa veuve de savoir comment agir et d’avoir la garantie que l’entreprise sera administrée par une personne de confiance dans l’intérêt de ses enfants.

Est-ce similaire au mandat de protection future ?

Non mais ce sont deux dispositifs complémentaires. Le mandat de protection future est destiné à protéger le mandant et ses biens professionnels en cas de perte de ses facultés mentales ou intellectuelles. Là aussi, il peut sélectionner un mandataire de confiance. Toutefois, il y a deux grandes différences : le mandat de protection future s’applique uniquement au cours du vivant de la personne contrairement au mandat à effet posthume, qui commence au décès. Par ailleurs, le premier est plutôt destiné à un chef d’entreprise qui se sait vieillissant ou atteint d’une pathologie qui pourrait l’empêcher de continuer de mener à bien sa mission. Le second vient couvrir le risque de mort précoce, c’est-à-dire prématurée et inattendue.

Propos recueillis par Marie-Dominique Lacour

Crédit : Céline Chwartz