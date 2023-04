Centrakor, le spécialiste de la déco, accélère son développement

En quinze ans, c’est une enseigne toulousaine qui s’est fait une place dans le marché concurrentiel de l’équipement de la maison à petits prix. Avec 15 % de croissance en 2022, Centrakor a franchi le milliard d’euros de chiffres d’affaires et poursuit son développement, notamment à l’international, avec l’ouverture en mars d’un premier magasin en Espagne, à Valence.

Alors que pendant la crise sanitaire, ses concurrents ont misé sur le e-commerce, Centrakor a gardé sa patte avec son expertise décoration en magasin et des besoins spécifiques selon chaque région. « Nous avons un site internet vitrine mais, notre métier, c’est de vendre physiquement en magasin, de susciter l’envie, l’achat avec une vaste offre déco et équipement », souligne Nathalie Grand-Clément, directrice générale de Centrakor. « Sur les 470 magasins en France, 96 sont en marque propre et le reste en adhérents, ce qui leur permet de se développer plus vite. Ces dix dernières années, nous nous sommes différenciés dans la décoration et nous ne proposons pas les mêmes produits selon les régions, qu’on soit par exemple à la montagne ou en bord de mer. »

Spécificités comme la mercerie

En 2023, Centrakor prévoit une quinzaine de nouvelles ouvertures. « Toujours avec beaucoup de choix et les spécificités qui font notre force comme le luminaire, la mercerie avec la découpe à la taille et l’offre festive, Zoé Confetti », détaille Nathalie Grand-Clément. « Le credo est d’avoir toujours des prix abordables, en se démarquant avec des produits porteurs de personnalités. » Pour se rendre encore plus visible et montrer les valeurs humaines de l’entreprise, Centrakor s’engage auprès du skipper Mikaël Mergui dans sa participation à la Transat Jacques Vabre 2023 en sponsorisant son bateau.

Avec l’ouverture d’un premier magasin en Espagne, Centrakor, déjà présent en Belgique depuis trois ans, compte capter « l’appétence des clients espagnols pour la décoration ». L’an dernier, l’enseigne toulousaine a ouvert une vingtaine de nouveaux magasins sur l’ensemble du territoire et a recruté 300 personnes sur toute la France, portant l’effectif total à plus de 5300 salariés.

Sur la photo : Nathalie Grand-Clément, directrice générale de Centrakor, entreprise fondée à Toulouse en 2008. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.