Christophe Le Pape : la tête dans les chiffres, et les pieds dans la terre

Pourquoi avoir choisi la banque après une carrière si complète dans le monde de l’assurance ?

La gestion des risques (actifs, passifs), les stratégies d’investissement ont constitué mon quotidien pendant près de vingt ans, successivement chez Fructivie (Banque populaire), KPMG, AG2R et de nouveau dans le groupe Banque populaire, juste avant le rapprochement avec la Caisse d’Épargne. J’avais mené à bien la transformation du secteur assurance pour le groupe BPCE, lorsque l’on m’a proposé de diriger un établissement bancaire. J’ai été séduit. Venir en région dans une banque de plein exercice permet d’être en contact direct avec les clients. C’est, je pense, la meilleure façon d’accompagner la transformation nécessaire du secteur.

Quel est votre plan pour la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées ?

Je souhaite, dans le cadre du plan straté-gique 2022-2024, accroître nos revenus de 30 % avec la conquête de 400 nouveaux clients entreprises dans les secteurs de l’aéronautique, du tourisme, de l’agro- alimentaire et de la santé. L’augmentation du taux d’équipement en assurance non-vie de nos clients et un ambitieux programme d’investissement immobilier (de 75 millions d’euros) sont aussi pré-vus jusqu’en 2025. Il concerne la démoli-tion-reconstruction du siège historique de l’avenue Maxwell, la rénovation de la vitrine rue du Languedoc, et des 172 agences du territoire. L’ambition est enfin de redonner de la visibilité à nos métiers qui n’attirent plus, avec un millier de recrutements, et d’accompagner les carrières de nos collaborateurs avec la création d’une académie de formation interne.

Ces ambitions sont-elles compatibles avec la crise mondiale liée à la guerre en Ukraine ?

Oui, absolument, et le plan stratégique n’est pas remis en question ; même si la hausse des taux nous impacte, car 25 % de notre part de marché est positionnée sur le livret A. Depuis le Covid, nous avons appris à piloter les entreprises dans des contextes d’incertitude extrême et le niveau de résilience est fort. Nos résultats l’attestent. Ils s’élèvent à 96 millions d’euros en 2021 (contre 86 millions d‘euros en 2020).

Vous vous revendiquez aussi exploitant agricole près d’Auch, comment conciliez-vous ces deux métiers ?

J’ai repris il y a vingt ans l’exploitation agricole de mes arrière-grands-parents et j’ai fait le choix de l’exploiter moi-même avec l’aide d’un agriculteur plutôt que de la mettre en fermage car je souhaitais redonner vie à ce patrimoine. Attention, cela reste une exploitation de taille modeste de trente hectares. J’y cultive du blé, du tournesol, des lentilles… Uniquement en bio car j’ai souhaité rompre avec le modèle d’agriculture intensive. J’y passe des week-ends, toutes les vacances et je reste parfaitement connecté aux problématiques « des gens qui font » sur le terrain.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Christophe Le Pape, nouveau président du directoire de la CEMP. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.