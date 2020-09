Colibri, la peinture écologique et dépolluante

Lancée en 2018 à Toulouse après deux années de recherche, la marque Colibri Peinture se veut la seule en France à proposer des peintures naturelles à la fois biosourcées et dépolluantes. « En 2016, quand j’ai voulu repeindre la chambre de mon troisième enfant, j’ai cherché en vain un produit sain qui ne polluait pas l’air intérieur. J’ai donc décidé de le créer », explique Cédric Laurent, fondateur de la marque et spécialiste de la rénovation de l’habitat.

L’entrepreneur s’est rapproché d’une agro-chimiste avec qui il a développé une solution à base de résine végétale et de pigments minéraux, sans solvants. Équivalente à une peinture acrylique en temps de séchage, d’opacité et de rendement mais non nocive pour la santé et l’environnement, leur recette est imbattable sur les composés organiques volatiles (COV). Le taux de COV des peintures Colibri est en effet inférieur à 0,1 gramme/ litre contre 30 pour les peintures synthétiques. Leur formule dépolluante contient aussi des capteurs qui rendent inertes jusqu’à 80 % du formaldéhyde, produit cancérogène relâché par les matériaux de construction.

« Notre projet n’était pas seulement de développer un produit mais d’améliorer la qualité de l’air intérieur qui est cinq à dix fois plus pollué que l’air extérieur. Pour le moment, nous sous-traitons la fabrication de nos formules à un industriel du sud de la France qui a recours à moins de 1 % de conservateurs pétrochimiques. Notre objectif est de parvenir à zéro et d’internaliser la production d’ici 2022 ». Vendues sur internet, les peintures Colibri seront disponibles à partir de septembre dans une boutique physique à L’Union.

J.D.

Crédits photo : Colibri Peinture