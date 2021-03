Conjoncture. En Haute-Garonne, une reprise lente après le coup d’arrêt ?

« 2020 a marqué un coup d’arrêt à une croissance continue dans notre département. » Philippe Robardey, président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse, résume ainsi une année de crise sanitaire et économique. L’enquête de conjoncture, menée en Haute-Garonne auprès de 1816 chefs d’entreprises représentant 87.000 salariés, révèle l’ampleur de celle-ci. Le chiffre d’affaires des sociétés interrogées a globalement chuté de 15,7%. Leurs effectifs salariés ont diminué de 2,6% (la réduction drastique de l’intérim et l’activation de dispositifs d’aides comme le chômage partiel a permis de limiter la chute).

Pas de surprise pour les activités du département les plus impactées. Ce sont l’hôtellerie-restauration et l’aéronautique qui affichent les chiffres les plus inquiétants. Hôtels, cafés et restaurants ont fait les frais des confinements et des fermetures administratives, le chiffre d’affaires du secteur s’effondre (-43%), obligeant les sociétés à licencier sévèrement (-10,7% du côté des effectifs salariés). Sur la grande agglomération toulousaine, les résultats du parc hôtelier subissent un recul très important de l’ordre de 58%. Peu de raison de se réjouir non plus dans le monde de l’aéronautique, où le chiffre d’affaires a chuté de 33% dans le département et où les effectifs ont fondu de 9,9%.

Des secteurs plus ou moins impactés par le trou d’air

Et, si la chute a été sévère, la reprise s’annonce mesurée pour 2021. La croissance espérée par les chefs d’entreprises de Haute-Garonne est en effet de l’ordre de 5,1%. « Onze points de croissance vont manquer encore pour compenser le trou d’air lié à la crise actuelle », explique le président de la CCI de Toulouse. Les effectifs salariés devraient continuer à diminuer, mais moins fortement (-0,5%). La filière aéronautique évalue sa croissance à +10,4%, mais estime qu’elle va continuer à perdre des effectif. (-6,1%)

Stéphane Latouche, le directeur régional Occitanie de la Banque de France, préfère lui insister sur des chiffres d’autres secteurs, plus positifs. « Le BTP régional a tout de même repris à 95% de ses capacités et l’industrie à 83-84%. Janvier était en demi-teinte mais, depuis février, les chiffres sont encourageants. »

Matthias Hardoy

Sur la photo : sans surprise, le secteur de l’hôtellerie restauration fait partie des plus impactés par la crise. Ici, l’enseigne La Boucherie à Toulouse. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.