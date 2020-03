Technologies. Agri Sud-Ouest Innovation signe avec les trois Satt du grand sud-ouest

Le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation et les trois sociétés d’accélération (Satt) du grand sud-ouest (AxLR Occitanie Méditerranée, Toulouse Tech Transfer et Aquitaine Science Transfert) engagent un partenariat en faveur du transfert de technologies.

Les conventions signées concentrent les efforts de collaboration dans trois domaines porteurs : Le numérique (avec l’informatique, les mathématiques appliquées, l’intelligence artificielle et dans un plus large champ les domaines des capteurs, de la robotique, de l’automatique) ; le biocontrôle (la chimie bio-sourcée, les biotechnologies industrielles, la chimie fine, le génie chimique, l’entomologie) ; et enfin la nutrition et ses liens avec la santé (les sciences des aliments et de leurs composés, le fractionnement de la biomasse, les sciences médicales hors réponse directe à une ou plusieurs pathologies...)

Depuis leurs créations, le pôle Agri Sud-Ouest Innovation a déjà labellisé plus de 600 projets et les Satt du Grand Sud-Ouest ont analysé plus de 2500 projets.