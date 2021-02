Coopwork. Une plateforme pour l’entraide des indépendants

« Lorsqu’on est indépendant, certains savoir-faire nous manquent. Il faut souvent faire partie de plusieurs réseaux pour bénéficier d’entraide ou d’information sur l’ensemble des thématiques. L’idée est de tout centraliser sur une même plateforme. » Voilà comment Dominique Pons, un de ses deux fondateurs, résume le concept de Coopwork, officiellement lancé en janvier. La plateforme, développée techniquement par le second cofondateur Jean-Claude Rigal, expert informatique, permet le partage d’informations et de services entre indépendants dans six grands domaines (administratif, développement des ventes, développement personnel, marketing et communication, gestion juridique et vie digitale). L’accès à Coopwork est payant, à 15 euros par mois.

« L’échange de services, nous le pratiquons déjà en tant qu’indépendant, car il permet de ne pas toucher à la trésorerie. Mais sur le site, ce qui est intéressant, c’est qu’on peut faire un échange multi-opérateurs », explique Dominique Pons, spécialiste de la communication. Sur la plateforme, un marché de l’entraide est en effet organisé autour d’une monnaie virtuelle, nommée Coopflouze. Plus l’indépendant vient en aide à son prochain, plus il obtient de Coopflouze, qui lui permettent d’obtenir du soutien à son tour.

Bartering et période de crise

Jean-Claude Rigal explique s’inspirer de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, où les entreprises pratiquent en particulier en fin d’année le bartering, « c’est-à-dire l’échange de marchandises en vue de les déstocker. La pratique s’est ensuite ouverte aux services. » Sur le site, les échanges payants ou semi-payants ne sont pour autant pas exclus pour les services les plus complexes. Pour s’assurer du sérieux des informations inchangées sur Coopwork, deux masters ont été désignés pour chaque grand domaine afin de valider les publications. Ceux-ci percevront une rémunération à partir du moment où la plateforme fera des bénéfices.

Nicolas Lecomte est l’un des douze masters de la plateforme. Il salue la pertinence de Coopwork, en particulier dans cette période de crise : « Au fond de tout indépendant, il y a une immense solitude. Il y a en permanence la question : "Suis-je sur le bon chemin ?" Souvent, on se prend des murs dans la figure. La plateforme, c’est comme un échafaudage qui permet de se réassurer, de tenir debout, de retrouver un espoir. » Dominique Pons acquiesce : « L’idée de notre plateforme est née avant, mais la crise n’est pas un frein, bien au contraire. »

« Parmi les indépendants qui sont obligés de stopper leurs entreprises au bout de quelques années, certains avaient des projets mal ficelés. Mais beaucoup n’ont pas su trouver les bons soutiens au niveau juridique ou financier pour se professionnaliser », poursuit-il. Les fondateurs de Coopwork espèrent que la plateforme « aille bien au-delà de l’Occitanie » et attire cette année entre 500 et 1000 indépendants. C’est le seuil à atteindre pour que « leur start-up de vieux », comme il la nomme avec humour, soit « efficiente et attractive ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : Jean- Claude Rigal et Dominique Pons, les deux cofondateurs de la plateforme de coopération Coopwork née en Occitanie, qui s’adresse à tous les indépendants. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.