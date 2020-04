Covid-19. Gaches Chimie et Vinovalie font équipe pour produire des solutions hydro-alcooliques

Des peintures pour l’aéronautique, des résines, des colles, des solvants, des additifs alimentaires et désormais des solutions hydro-alcooliques. Gaches Chimie, groupe familial fondé à Toulouse en 1948, a ajouté début mars une nouvelle référence à son catalogue qui en compte environ 15.000.

« Nous avons lancé la fabrication de deux solutions hydro-alcooliques à base d’éthanol destinées à la désinfection des surfaces et des mains avant le premier tour des municipales. L’objectif était de fournir aux municipalités une solution pour l’accueil du public lors des élections. C’est un produit qu’il nous a été facile de créer car nous avions déjà les installations de stockage avec les cuves utilisées pour les solvants et les conditions de sécurité adaptées », explique Pierre Gaches, président de Gaches Chimie.

Chaque semaine sur son site Seveso d’Escalquens, le groupe toulousain produit entre 120.000 et 130.000 litres de solution hydro-alcoolique. Conditionnée en container de 1000 litres, en bidons de 20 litres et en flacons de 100 à 600ml, elle est achetée dans la France entière par tous types de clients, industriels mais aussi collectivités, Ehpad ou pharmacies. « Nous essayons d’augmenter encore notre capacité car la demande est forte. Nous n’avons pas de stocks, nous sommes en flux tendus », ajoute Pierre Gaches.

Une « cuvée » par semaine

Dans cette diversification, assez naturelle, le groupe de chimie a trouvé un partenaire, quant à lui inattendu, avec Vinovalie. Depuis le 1er avril, la coopérative tarnaise qui regroupe les anciennes caves de Fronton, du Técou, de Rabastens et des Côtes d’Olt, soit quelque 400 vignerons, met à disposition sa chaîne d’embouteillage pour le conditionnement de ces solutions hydro-alcooliques en bag in box (bib) de cinq litres, format d’emballage qui manquait à l’industriel. À chaque « cuvée » hebdomadaire, 30.000 litres de solution acheminés par citerne depuis Escalquens sont déchargés dans les cuves de Vinovalie, à Saint-Sulpice-sur-Tarn et repartent le soir même dans quelque 6000 bib initialement utilisés pour les vins de la coopérative. Une opération facturée « à prix coûtant » par Vinovalie.

« Nous sommes dans une démarche citoyenne. Ce partenariat fédère les équipes et nous permet de penser à autre chose durant cette période compliquée pour tout le monde », explique Olivier Cabirol, directeur adjoint de Vinovalie. La coopérative, qui produit chaque année 30 millions de bouteilles pour un chiffre d’affaires de 49 millions d’euros, a dû avoir recours à des mesures de chômage partiel pour 50% de ses effectifs. Soixante-quinze personnes travaillent encore dans les chais et sur la chaîne d’embouteillage pour maintenir une production notamment pour l’export qui résiste bien, souligne Olivier Cabirol. Dans les secteurs de la restauration et de la grande distribution, Vinovalie enregistre en revanche une baisse d’activité de 25 à 30%.

Johanna Decorse

Sur la photo : Mercredi 8 avril, pour la deuxième semaine consécutive, la coopérative Vinovalie a conditionné 30.000 litres de solution hydro-alcoolique produite par Gaches Chimie en bib de 5 litres. DR