Covid-19. Georges Méric tacle la gestion de crise d’Emmanuel Macron

« Soyons sérieux. Je ne vois pas comment on fait rentrer vingt-cinq élèves dans une classe en toute sécurité. Moi je ne sais pas faire ». Georges Méric, président PS du Conseil départemental de Haute-Garonne, se montre critique envers l’annonce d’Emmanuel Macron sur la réouverture des établissement scolaires le 11 mai. En charge des transports scolaires, l’élu assure qu’il n’a pas, pour le moment, de solution pour véhiculer les élèves en toute sécurité, compte tenu qu’en temps normal tous les cars sont pleins. « Cette mesure est un message pour dire aux parents qu’il faut retourner au travail. C’est une décision économique », fustige-t-il.

L’humain ou les dividendes

Alors que le Conseil départemental a fait voter ce jeudi 16 avril plusieurs aides financières à destination des plus fragiles (familles pauvres, étudiants précaires, artisans et commerçants de proximité en difficulté), Georges Méric se positionne plus que jamais en opposant à Emmanuel Macron, assurant que la société d’après crise ne peut pas se faire dans la continuité. « On ne peut pas rester dans la jungle du tout marché, dans la pseudo-mondialisation heureuse si défendue par le pouvoir actuel, le néolibéralisme débridé qui par principe refuse le partage, les théories fallacieuses du ruissellement ou du premier de cordée, ou les affirmations du type "l’action sociale coute un pognon de dingue". Il faudra savoir si la priorité c’est l’humain ou les dividendes. Il faudra en parler, politiquement », assène Georges Méric.

Revenu de base

Autre grief exprimé : l’expérimentation refusée sur le revenu de base. « Si nous avions pu mener l’expérimentation sur le revenu universel que nous avions demandée en 2018, nous aurions été aujourd’hui beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus efficaces pour l’aide aux personnes démunies. Nous aurions échappé à ce chapelet de mesures d’aides d’urgence. Nous regrettons l’attitude du parlement et du gouvernement d’avoir refusé cette expérimentation et, avec dix-sept autres départements, nous redemandons au Gouvernement de pouvoir la mener ». Le revenu de base, selon Georges Méric, pourrait s’établir à 1000 euros par mois.

Sophie Arutunian

Sur la photo : Georges Méric confirme son opposition à Emmanuel Macron. Crédits : Rémy Gabalda – ToulÉco