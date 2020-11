Crise économique. Le Crédit Agricole « voit le bout du tunnel pour 2021 » 

Nicolas Langevin, directeur général du Crédit Agricole Toulouse 31, veut faire passer un message optimiste : « Je trouve que l’atmosphère générale est bien trop sombre. On vit une crise dont la cause est exogène aux entreprises. Quand elle va disparaître, l’économie va aller mieux. Nous allons voir le bout du tunnel en 2021 », ose croire le banquier. Il tire déjà un premier bilan de cette année 2020 mouvementée : « 10 à 20 % des entreprises ont été peu ou pas touchées par la crise. 60 à 70 % ont subi un impact relativement modéré, avec une baisse de 10 à 15 % de leur chiffre d’affaires en moyenne. 10 à 20 % ont été fortement touchées et ont pu se maintenir grâce au chômage partiel, aux prêts garantis par l’État (PGE), et aux reports de charge. Jamais l’État n’a autant aidé l’économie. Pour le moment, les défaillances sont moins nombreuses que l’an passé », estime Nicolas Langevin. Il reconnaît toutefois que les temps sont particulièrement rudes pour l’événementiel qui va connaître « une année blanche ».

Des mesures pour les professionnels et les particuliers

Le Crédit Agricole Toulouse 31 veut montrer que, pour sortir au plus vite de la crise, il est actif sur tous les fronts. Il annonce avoir accordé 3000 PGE pour un montant total de 340 millions d’euros et avoir mis 2200 remboursements de prêts en pause pour les professionnels. Pour assurer la meilleure reprise possible, la banque participera notamment à hauteur de 100 millions d’euros au fonds de l’État dédié aux rebonds des PME et ETI de la filière aéronautique. L’établissement s’engage aussi côté numérisation. Elle permettra ainsi à ses clients d’accéder à l’enveloppe de 100 millions d’euros du plan de relance dédiée à la digitalisation des entreprises, mais vient aussi de se lancer dans le monde en plein boom des plateformes du click and collect. Avec j’aime mon territoire et j’aime mon producteur local, il propose ses services aux commerçants de proximité et aux agriculteurs locaux qui souhaitent se lancer dans le e-commerce.

La banque propose également une offre coûtant seulement un euro par mois, le compte à composer, pour protéger ses clients les plus fragiles économiquement. Elle permet une absence totale de frais de dysfonctionnement alors que l’État, selon la banque locale, « recommande seulement un plafonnement des frais à 20 euros par mois ».

Le Crédit Agricole Toulouse 31 s’engage également pour la jeunesse dont les débuts dans la vie professionnelle ont été rendus encore plus complexes cette année avec la crise sanitaire. Jobs datings, site dédié (Hello Charly), le Crédit Agricole Toulouse 31 multiplie les événements autour de l’orientation des jeunes. En 2020, 9 job datings ont été organisés avec 40 entreprises. 800 jeunes y ont participé.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Nicolas Mauré, le président du Crédit Agricole Toulouse 31, et Nicolas Langevin, directeur général. Crédits : M.H. - ToulÉco.