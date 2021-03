Crowdfunding. Une ligne toujours plus verte pour Wiseed

Wiseed emprunte de plus en plus clairement la voie verte. Après être devenue l’an passé, une « société à mission », la plateforme de financement participatif [1] lance cette année une filiale consacrée à la transition écologique et énergétique. Celle-ci sera dirigée par Jean-Marc Clerc, spécialiste de l’efficacité énergétique et de la méthanisation. Épaulé à la direction par une équipe de trois personnes, il comptera aussi sur une trentaine des salariés de Wiseed en support.

Financer les entreprises engagées dans le développement durable, ce n’est toutefois pas une nouveauté pour la plateforme qui possède aujourd’hui environ 160.000 membres. Nicolas Seres, son directeur général, rappelle que « la transition énergétique chez Wiseed, ce sont déjà 25 millions d’euros collectés, 76 projets financés et 330 emplois créés ».

Jean-Marc Clerc donne quelques exemples : « Des éoliennes dans l’Eure ont été financées à hauteur de 690.000 euros par 600 personnes en 2017. Plus récemment, Hycco a reçu 580.000 euros pour un projet sur l’hydrogène. On peut penser aussi à Black Pellet, et ses centrales à biomasse, qui a obtenu 700.000 euros, ou Ohm énergie, producteur d’énergie verte qui à été soutenu par 1421 membres. »

Objectif 100 millions d’euros d’ici 2024

Une filiale permettrait d’aller encore plus loin et d’approfondir tous les domaines de la transition écologique (énergies renouvelables, mobilité décarbonée, biomasse, etc.). Si Wiseed Transitions s’occupera de recevoir les demandes de financement, d’aider à la réalisation des dossiers et des audits nécessaires, c’est sa maison mère qui s’occupera de la suite du processus, de l’acceptation définitive du projet à la gestion des fonds obtenus. L’objectif de la filiale est de lever 100 millions d’euros à l’horizon 2024, avec un doublement de la collecte chaque année.

Matthias Hardoy

Sur les photos : L’équipe de la plateforme de financement participarif Wiseed et Jean-Marc Clerc, qui va diriger sa filiale Wiseed Transitions, consacrée à la transition énergétique. Crédit : D.R.