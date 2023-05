À Toulouse, un campus Orange Cyberdéfense dédié aux attaques sophistiquées

« Avec l’ouverture de ce campus, nous souhaitons accompagner la croissance de notre développement régional, car nous sommes à la fois une organisation internationale et un acteur de proximité soucieux de servir ses clients », résume Thierry Bou, le directeur régional de filiale Orange Cyberdefense Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Pour cela, l’opérateur télécom, qui se positionne comme un leader du secteur de la cybersécurité, maille l’ensemble du territoire au-delà de l’Ile-de-France. Il est aussi présent à Lille, Lyon, Marseille, et vient d’ouvrir une antenne à Montpellier.

À Toulouse, dans le quartier de la Cartoucherie, l’extended SOC (Security Operation Center, NDLR) déploie des services capables de surveiller les systèmes d’information, d’identifier les menaces le plus tôt possible et de rehausser les niveaux de protection des organisations contre les attaques par rançongiciel. « Nous avons fait de Toulouse l’épicentre de ce service spécifique, car nous avions déjà investi sur la surveillance ici et nous disposions d’un vivier d’experts », décrit Thierry Bou.

Attirer des talents à Toulouse

Pour autant, la problématique du recrutement reste un autre enjeu clé de ce campus. « Nous avons recruté vingt personnes depuis le début de l’année et prévoyons encore d’accueillir dix à quinze experts d’ici à la fin de l’année, mais le recrutement reste une lutte permanente », reconnait Thierry Bou. « Le marché est très tendu et nous cherchons à fidéliser nos experts pour tirer notre épingle du jeu. »

À Toulouse, Orange Cyberdéfense adresse un large panel de clients (grands comptes, organisations publiques et PME) avec le souci d’adapter ses services aux vecteurs d’attaques les plus sensibles face à un constat : la menace se déplace aujourd’hui vers des structures plus petites et moins armées.

« 75 % des attaques concernent les sociétés de petites tailles, qui sont aujourd’hui quatre fois plus nombreuses à être victimes de cyber-extorsion. Malgré cela, seuls 25 % des chefs d’entreprises de PME-TPE estiment qu’un risque cyber les concernent », pointe Thierry Bou. Dans ce contexte, Orange Cyberdéfense propose le service Micro-Soc, une offre qui s’adapte aussi bien aux petites structures qui souhaitent équiper quelques dizaines de postes, qu’aux organisations aux besoins industrialisés.

« Les capacités d’intégration de cette offre sont simples à mettre en œuvre pour les petites entreprises, mais elle répond à 90 % des besoins. Aujourd’hui, en France, nous comptons 1400 clients couverts par Micro-Soc. » En 2022, Orange Cyberdefense a réalisé 380 missions de réponses à des incidents, contre 230 en 2021, et enregistré un chiffre d’affaires de 977 millions d’euros.

Béatrice Girard

Sur la photo : Thierry Bou, le directeur régional de filiale Orange Cyberdefense Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Crédit : Orange.