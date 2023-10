Idée business : Luminante invente la bougie qui devient plante

Tout est parti d’une idée lumineuse de Brice Serra, conseiller clientèle chez Enedis reconverti depuis 2022 en artisan cirier. Une activité qu’il pratiquait jusqu’à présent de façon confidentielle pour allier sa passion pour les bougies et son élan créatif autour des matériaux glanés dans la nature, devenus entre ses mains objets de décoration. Car c’est avant tout pour lui-même qu’il s’est efforcé de trouver une alternative aux bougies parfumées vendues dans le commerce, fabriquées à partir de paraffine, peu respectueuse de l’environnement et toxique pour la santé.

« J’ai cherché des fournisseurs de cire végétale et de parfums made in France tout en essayant d’innover autour de la bougie, dans l’idée de recycler le contenant pour lui donner une seconde vie. J’ai imaginé de placer des graines au fond de la bougie, d’abord dans du papier ensemencé mais ce n’était pas idéal, puis dans une capsule ignifugée et étanche. Une fois la bougie consumée, il suffit de planter les graines dans le terreau bio contenu dans le coffret et de vaporiser. Les premières pousses apparaissent au bout d’une semaine. On peut bien sûr faire grandir la plante en la rempotant un peu plus tard dans un contenant adapté. »

Trois recrutements

Pour développer son concept breveté, Brice Serra a pris un congé création d’entreprise de cinq ans et créé sa société en juillet 2022, avec l’accompagnement de la pépinière Eole, à Narbonne, gérée par la Chambre des métiers de l’Aude. De foires en salons, à Toulouse, Paris, Genève ou Milan, l’entrepreneur a gagné en notoriété jusqu’à oser frapper à la porte de l’enseigne Nature et Découvertes qui l’a intégré à son catalogue en novembre 2022. En un mois, Luminante s’est retrouvée numéro un des ventes.

Elle n’a pas tardé ensuite à rejoindre la place de marché d’Amazon et vient récemment de signer avec le groupe Gifi pour un modèle exclusif qui sera mis en rayon à partir de novembre dans les trente plus grands magasins de l’enseigne de distribution. Pour faire face à la demande, Brice Serra a recruté en un an deux personnes en CDI à la production et un BTS en alternance en charge des réseaux sociaux. Après seulement un exercice, le dirigeant audois table sur un chiffre d’affaires de 500.000 euros en 2023. Dans son atelier de 100 m2 au sein de la pépinière Eole, il fabrique actuellement avec son équipe, toujours de façon artisanale, entre 200 et 300 bougies par jour.

Fabrication à la main

Sa matière première est une cire végétale de soja, certifiée bio et vegan, provenant d’Alsace. Une fois chauffée, la cire est associée à l’un des parfums, ylang-ylang, jasmin, lavande, eucalyptus, verveine-menthe poivrée, vétiver ou encore cèdre du Liban, confectionnés par un maître parfumeur de Grasse et garantis sans produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Le coulage de la bougie dans sa noix de coco, son bocal en verre ou sa boîte en métal recyclé comme la décoration à l’aide de fleurs séchées, de coquillages ou d’épices et la pose de la mèche en bois de hêtre non-traité, se fait également à la main. Cachées sous une épaisse couche de cire, les graines de plantes aromatiques ou de fleurs des champs garderont leur mystère jusqu’à ce que la bougie soit consumée totalement et le terreau installé. Camomille ou mélisse, millepertuis ou verveine, coquelicot ou myosotis, la surprise fait partie du concept.

Johanna Decorse

Sur la photo : Brice Serra a lancé la marque Luminante en 2022. Crédit : Luminante.