Covid-19. De nouvelles aides de l’État pour le tourisme et l’événementiel

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des finances et de la relance, et Alain Griset, son ministre délégué chargé des Petites et moyennes entreprises, annoncent de nouvelles mesures de soutien aux entreprises liées au tourisme ou à l’événementiel touchées par la crise sanitaire.

Le Plan Tourisme annoncé la semaine dernière sera en effet élargi à de nouveaux bénéficiaires. [1]

Ces entreprises pourront bénéficier du fonds de solidarité, de la prise en charge à 100 % de l’activité partielle jusqu’à la fin de l’année et des exonérations de charges sur la période de février à mai 2020.

Les conditions pour accéder au fonds de solidarité sont les suivantes. Pour les entreprises qui justifient d’une perte supérieure à 50 % mais inférieure à 70 % du chiffre d’affaires, elles pourront bénéficier de 1 500 euros par mois maximum. Pour les entreprises qui justifient d’une perte de chiffre d’affaires supérieure à 70 %, l’aide pourra s’élever jusqu’à 10.000 euros dans la limite de 60 % du chiffre d’affaires.