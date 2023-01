Delair lance Delair Marine

L’entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de drones, lancée en 2011 à Toulouse, vient de racheter Notilo Plus, créateur du premier drone sous-marin. Avec ce rachat, Delair crée l’entité Delair Marine et confirme son positionnement sur les marchés de l’inspection industrielle et la défense.

Elle offre ainsi une solution complète composée de drones aériens et sous-marins et les outils logiciels de traitement de données associés. Son ambition : devenir le leader européen du drone professionnel d’ici 2030.