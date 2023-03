Le Toulousain Bleu Jour signe avec Schneider pour une gamme d’ordinateurs

C’est un coup double pour Bleu Jour. Le fabricant toulousain d’ordinateurs, qui s’est fait connaître avec le Kubb, son mini PC cubique et personnalisable distribué depuis 2021 par la Fnac-Darty, vient d’acquérir la marque de produits de gaming MGG/Millenium, détenue jusqu’à présent par Schneider. Tout en se positionnant sur le marché de la pratique du jeu vidéo, le constructeur décroche aussi la conception, la fabrication et la commercialisation d’une gamme destinée aux PME autour du PC, fixes et portables, à la marque Schneider Computing.

Bleu Jour va appliquer à ses deux nouvelles marques ses propres solutions techniques, ses approvisionnements et une production made in France, mise en place depuis sa création en 2002. Pour les châssis, la « carcasse » des futurs PC, la société va faire appel à ses partenaires habituels, dont la moitié est basée dans la région Occitanie, à l’image de Mecalaser à Revel, de l’entreprise d’usinage Milmeca à Villeneuve-Tolosane ou encore de GMT à Aucamville pour le traitement de surface. La partie électronique est en revanche importée d’Asie et les processeurs, achetés auprès d’Intel. L’assemblage final est assuré par un établissement et service d’aide par le travail (Esat) de Colomiers.

Présence dans cinq pays

Bleu Jour travaille actuellement au design des premiers modèles de la marque Schneider, qui sortiront à l’été 2023. « Schneider n’était pas spécialisé dans la fabrication des PC, qu’il faisait produire en Asie. Nous avons structuré nous-mêmes la ligne de production et géré les approvisionnements de façon à optimiser la gestion des stocks », explique Jean-Christophe Agobert, PDG de Bleu Jour. Toutes marques confondues, le fabricant prévoit de produire quelque 60.000 ordinateurs en 2024. Leur commercialisation va s’appuyer sur son réseau de revendeurs informatiques, en France et dans les pays où il est implanté, en Belgique, en Allemagne, en Roumanie, aux Émirats arabes unis et au Japon où ses Kubb sont distribués par Sony.

L’entreprise, qui emploie dix-huit salariés et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, prévoit de le doubler dès cette année et d’atteindre entre 70 et 100 millions de volume d’activité d’ici quatre ans. Elle compte aussi boucler d’ici la fin 2023 une phase de levée de fonds pour financer sa structuration à l’étranger et étoffer ses équipes. En 2024, le fabricant toulousain passera sous bannière tarnaise puisqu’il a engagé la construction de son nouveau siège social dans le parc d’activités des Portes du Tarn, dans la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.

Johanna Decorse

Sur la photo : Le fabricant toulousain Bleu Jour investit l’univers du PC de jeu en rachetant la marque de produits gaming MGG/Millenium. Crédit : Bleu Jour.