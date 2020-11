Depuis Toulouse, Une enquête sur les formes longues du Covid-19

L’association Tous Partenaires Covid est née durant l’été 2020, à l’initiative de plusieurs professionnels de santé, dont des infectiologues, anesthésistes réanimateurs ou médecins généralistes toulousains. Elle réunit patients, familles, soignants, chercheurs et membres de la société civile dans le but d’aider les personnes touchées par la crise du Covid-19.

L’association vient de lancer une étude « Suivi Long Covid », qui vise à recenser et définir les suites du Covid, notamment les Covid longs, et leurs conséquences sur le plan médical, social, économique et professionnel. Un questionnaire à destination des malades ou famille de patients est accessible en ligne sur le site touspartenairescovid.org.

Les résultats de cette recherche participative seront présentés sur un site web consultable par tous. L’objectif est de faire progresser l’état des connaissances sur cette maladie et d’adapter la prise en charge.

I.M.

