Depuis Toulouse, la marque Populère met la réinsertion en prison à la mode

« L’atelier, c’est leur temps, leur lieu. Il permet aux détenus de combler l’ennui, de retrouver un peu de lien social. C’est aussi un moyen pour eux de prouver à la société qu’ils sont capables de faire autre chose. Le travail, on le sait, est le premier facteur de protection contre la récidive. Il permet de donner un sens à la peine et une responsabilité au détenu. » Guidée par cette certitude, Mathilde Cervières a ouvert en janvier dernier un atelier de couture au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. C’est là qu’est née Populère, la seule marque française de vêtements fabriqués en milieu carcéral.

Avant d’en arriver là, cette jeune femme de 31 ans a longtemps travaillé au contact de détenus. En parallèle de ses études en psychologie clinique, Mathilde Cervières a été durant quatre ans médiatrice bénévole au sein du Relais Parents Enfants de Toulouse, un service d’aide au maintien des relations entre l’enfant et son parent incarcéré. Elle se découvre très vite une « passion pour le milieu carcéral » qu’elle conforte entre 2014 et 2017 au sein du Centre de criminologie et sciences humaines de Midi-Pyrénées, où elle mène des entretiens psychologiques qui alimentent les travaux des enseignants-chercheurs. Après sa licence et tout en travaillant en même temps dans la vente de prêt-à-porter, elle complète sa formation par un diplôme d’université (DU) en criminologie et droit pénal et par un second DU Clinique des violences sexuelles.

Passage par Les Premières Occitanie

Recrutée en 2020 comme conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation à la maison d’arrêt d’Agen, Mathilde Cervières est chargée d’évaluer le risque de récidive des détenus pour proposer des mesures d’aménagement de peine. C’est dans ce cadre-là que la jeune femme initie un premier atelier de couture dans le quartier des femmes, avec une couturière bénévole. Tout fait alors sens. Elle choisit l’Occitanie, au premier rang français pour la surpopulation carcérale, pour lancer la marque Populère. La Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse est prête à la suivre dans son projet. Entre septembre 2021 et juin 2022, date de sa sortie de l’incubateur Les Premières Occitanie, Mathilde Cervières se forme à l’entrepreneuriat. Elle créée en octobre dernier sa société et sa marque, sans aides au démarrage ni subvention, en engageant 70.000 euros.

Au centre pénitentiaire de Seysses-Toulouse, la production a démarré le 2 janvier 2023. Les premiers tee-shirts et totebag confectionnés par quatre détenus, sont sur cintres. Ils serviront à honorer les pré-commandes enregistrées au cours de la campagne de financement participatif lancée par la marque début mars sur la plateforme Ulule. L’objectif est de financer de nouvelles machines à coudre et la création d’un site de vente en ligne mais aussi de stabiliser les contrats d’emploi pénitentiaire des quatre détenus qui travaillent actuellement deux jours par semaine dans l’atelier. Pour des raisons d’organisation, Mathilde Cervières n’a pas encore pu recruter de femmes mais elle entend parvenir rapidement à la mixité.

Légende : Mathilde Cervières a commencé en janvier dernier la production des premiers tee-shirts sous la marque Populère, fabriqués par des détenus du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Crédit : Populère.