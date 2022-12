Depuis Toulouse, les Flâneuses d’E-Hé investissent les musées de France

Les Flâneuses prennent leur temps, sans le perdre. Depuis leur lancement, en début d’année 2022, ces fauteuils multifonctions imaginés par la société toulousaine E-Hé pour apporter mobilité et confort, ont investi une quinzaine de musées et lieux culturels en France. Toulouse Métropole en a commandé soixante et a déjà équipé la médiathèque José Cabanis et les Jacobins. Le Muséum d’histoire naturelle de Nantes et le Muséum-aquarium de Nancy ont aussi été livrés. Et le 1er décembre c’est le plus grand musée du monde, le Louvre, qui a reçu ses dix-huit premiers fauteuils.

Après trois ans de mise au point et d’ajustements, rendus plus compliqués encore par la crise sanitaire, la Flâneuse ne s’arrête plus. Pour le designer Yves Subarroque, qui a fondé en 2018 avec sa sœur, Thérèse Donnet, investie dans le maintien de l’autonomie, la société E-Hé, c’est la preuve d’une réponse à un besoin. Doté d’assises, d’accoudoirs, de roues multidirectionnelles et de freins, ce fauteuil mobile qui peut aussi faire poussette, porte-manteau ou déambulateur a été conçu pour s’adapter à tous les usages et à tous les âges.

Un design universel

Avant de le commercialiser, ses deux créateurs l’ont testé auprès d’utilisateurs potentiels, de professionnels de santé mais surtout auprès des établissements recevant du public qui ont l’obligation réglementaire de rendre leur site accessible à tous. « Notre expérience dans le médico-social nous a fait prendre conscience que le matériel classique d’assistance à la mobilité, peu versatile et souvent encombrant, est à la fois stigmatisant et peu adapté à l’ensemble des profils qui fréquentent les ERP (…) Cet objet semble très simple mais il a fallu justement beaucoup de travail pour le simplifier. Nous sommes partis de rien. La Flâneuse n’a pas d’équivalent, aucun concurrent direct. Grâce à son design universel, il apporte une vraie innovation sociale en soutenant les populations les plus fragiles tout en amenant un bénéfice à ceux qui le sont moins », souligne Yves Subarroque. Passée par l’incubateur régional Nubbo, la jeune pousse E-Hé va maintenant bénéficier de l’accompagnement du nouvel accélérateur à impact social, Incoplex, dans sa phase de commercialisation.

Fabrication régionale

Après avoir livré une centaine de Flâneuses début 2022, la jeune pousse a lancé la production de deux-cents exemplaires supplémentaires. Tous sont assemblés La Barthe-de-Neste, dans les Hautes-Pyrénées par la société Milc Industries, pionnier de la relocalisation de cycles en France. Le service après vente est assuré à Colomiers par Envoi Insertion & Handicap.

Après cette année de lancement qu’elle va clôturer avec un chiffre d’affaires de 200.000 euros pour six salariés, E-Hé s’apprête à vivre une année d’accélération. Elle travaille déjà à la levée de fonds qui doit lui permettre d’ici la fin du premier semestre 2023 de récolter 1,3 million d’euros en equity et en dette bancaire. « Il s’agit de financer la commercialisation mais aussi la recherche et développement. Nous avons identifié des besoins à l’échelle d’une gamme entière de produits. Nous devons avancer pour devenir leaders en Europe d’ici 2030 ». Si la silver economie constitue l’un des premiers marchés ciblés par E-Hé, le secteur du loisir et notamment des parcs d’attraction représente aussi pour la société un axe porteur.

Johanna Decorse

Sur les photos : Thérèse Donnet et Yves Subarroque, les fondateurs de la société E-Hé à l’origine de la Flâneuse. Crédit E-Hé.

La société E-Hé, qui a livré une centaine de Flâneuses début 2022, a lancé la production de deux-cents unités supplémentaires. Crédit © Thomas Baron.