Ferroviaire. À Toulouse, le cabinet de conseil Ikos semble sur la bonne voie

Le bureau toulousain d’Ikos, créé en 2013, a mené bon train son développement. Aujourd’hui, 150 personnes sont rattachées au cabinet spécialisé dans le ferroviaire, membre du réseau français d’agences de conseil présent dans une dizaine de pays [1]. À l’étroit dans ses anciens locaux, l’équipe toulousaine, menée par son directeur Vincent Sarrazin, vient d’emménager dans des espaces plus spacieux rue Caraman, dans le quartier Saint-Aubin.

Ikos conseille les professionnels du rail sur de nombreuses questions (conception du train, signalisation, alimentation, infrastructures, etc.) Le réseau travaille sur des grands projets comme le métro toulousain [2] ou la LGV Toulouse-Bordeaux. Parmi ses clients, on compte la SNCF, Alstom, RTE ou encore Thales. En outre, depuis 2015, sa structure de recherche et développement, nommée Ikos Lab, lui permet de développer des projets sur ses fonds propres ou pour ses clients. Parmi ces initiatives remarquables, citons notamment le projet d’hyperloop [3] mené par la société franco-canadienne TransPod. Grâce au travail de ces équipes [4], en particulier celles de Toulouse, Ikos Lab a mis au point un démonstrateur pour un convertisseur d’énergie système, nécessaire au fonctionnement de ce moyen de transport tant attendu.

Collaboration avec Alstom pour le TGV du futur

Financièrement, Ikos revendique de très bons résultats [5]. Son dernier chiffre d’affaires serait de 110 millions d’euros, alors que le bureau toulousain revendique 13 millions d’euros en 2022. D’ici quatre à cinq ans, le réseau vise les 2000 collaborateurs, dont 200 rattachés à Toulouse.

Les ambitions des cabinets de conseil sont également fortes en ce qui concerne le transition écologique. « Quand j’ai commencé à travailler à Toulouse, les ingénieurs du coin étaient très majoritairement passionnés par l’aéronautique et ne comprenaient pas vraiment qu’on fasse du ferroviaire. Aujourd’hui, on voit des ingénieurs aéronautiques qui se tournent vers nous, car ils ont envie de travailler sur des modes de transports plus verts. Néanmoins, le train peut encore progresser. Le ferroviaire est le premier consommateur d’énergie en France. Pour réduire cette consommation, nous travaillons notamment sur l’énergie hydrogène et nous collaborons avec Alstom sur le projet de TGV du futur, le TGV M, qui doit consommer 20 % d’énergie en moins tout en ayant une capacité d’accueil 20 % supérieure et des coûts de maintenance 20 % moins élevés. Une quarantaine de collaborateurs d’Ikos sont mobilisés sur ce dossier », détaille Vincent Sarrazin.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Vincent Sarrazin, directeur du bureau toulousain d’Ikos, cabinet de conseil spécialisé dans le ferroviaire. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.