E-commerce. Hypnia, la marque toulousaine de matelas, voit ses ventes exploser

Lancée en 2013 par Jérémy Dols, également fondateur de France Tombale, spécialisée dans la vente en ligne de marbrerie funéraire, Hypnia n’a pas sommeillé durant le confinement. La marque toulousaine développée par la start-up Hélios Web, qui conçoit et commercialise sur internet des matelas à mémoire de forme, a vu ses commandes progresser de 240% en avril et mai 2020 par rapport à 2019.

« Les mois d’avril et mai ne figurent habituellement pas dans nos meilleures périodes de ventes, plutôt concentrées sur janvier et août. Il y a bel et bien eu un effet boost du confinement. Il est possible que les Français, recentrés sur leur intérieur, aient éprouvé le besoin ou l’envie de changer de matelas, qui représente le cocon par excellence », explique Julien Michaud, directeur marketing d’Hypnia. « L’aspect sanitaire a également pu jouer, avec la volonté de disposer d’un équipement neuf, sain et sûr

Essai à domicile

Bénéficiant d’un essor hors normes, la marque toulousaine a capitalisé sur les recettes qui ont fait son succès dès sa création. A contre-pied du marché traditionnel de la literie, Hypnia a innové avec la vente sur internet et affirme être la première en France à avoir proposé l’essai à domicile durant 120 nuits, avec livraison gratuite, garantie de retour et remboursement. « Notre promesse n’a pas changé, un prix juste, quatre mois d’essai au lieu de dix minutes en magasin, une offre simplifiée avec une gamme de neuf matelas. Sur un marché du matelas mature et stable, qui progresse de 2% par an, mais très concurrentiel, nous affichons une croissance de plus de 100% depuis fin 2018, et des taux de retour les plus bas du marché, inférieurs à 5% », souligne Julien Michaud.

Des ambitions européennes

Rachetée en octobre 2019 par le groupe Willefert, basé à Provin, dans le Nord, et spécialisé dans la confection d’articles matelassés (couettes et d’oreillers), Hypnia partage sa production entre la Chine et le Portugal, à plus de 50%. La marque, qui a fait ses premiers pas il y a quelques mois en Italie et en Espagne, centralise tous ses stocks à Toulouse, sur un site de chez Deanjean Logistique et sous-traite la livraison à des transporteurs indépendants.

Son chiffre d’affaires, de 12 millions d’euros en 2019, devrait atteindre cette année les 20 millions d’euros. De quoi conforter ses ambitions européennes qui sont de prendre place rapidement « sur les premières marches du podium » de la literie en ligne.

Johanna Decorse

Sur la photo : Une partie de l’équipe Hypnia qui regroupe à Toulouse, son siège social, dix salariés, dont la moitié au sein du service client. Photo DR.