En 2023, l’agence d’attractivité veut continuer à faire l’événement à Toulouse

Jean-Claude Dardelet, le président de l’agence d’attractivité de Toulouse Métropole, a le sourire. « 2022 a été une année exceptionnelle après une longue période de crise. Hormis l’effet rattrapage après le Covid, on sent que nous avons des bases solides et c’est encourageant pour la suite », s’enthousiasme le président de la désormais société publique locale (SPL) implantée dans les locaux de la CCI de Toulouse. 4,6 millions de visiteurs loisirs et affaires ont été comptabilisé en 2022 sur le territoire toulousain contre 4 millions en 2022. 2,9 millions dans les sites touristiques avec billetterie contre 1,7 million en 2021. Un chiffre qui se rapproche des résultats d’avant-crise Covid (3 millions). Le nombre de nuitées (3,4 millions) avoisine lui aussi « la période d’avant-crise sanitaire », selon Jean-Claude Dardelet.

Par ailleurs, le tourisme d’affaires est également en progression avec soixante-dix-neuf congrès tenus en présentiel à Toulouse, contre quarante en 2021, et plus de 29.895 personnes accueillies l’an dernier, à comparer aux 16.787 de l’année précédente. « Cette augmentation s’explique par le succès de notre nouveau palais des congrès, le Meett, qui devient une véritable marque, bien identifiée ailleurs », estime l’élu métropolitain. L’équipe du Convention Bureau de l’agence d’attractivité revendique l’accompagnement de 162 projets de congrès et événements d’entreprises qui auraient généré 12 millions d’euros de retombées économiques directes ou indirectes pour le territoire.

Toulouse continue d’attirer les investisseurs

Le bureau consacré aux investissements Invest In Toulouse fait aussi un bilan extrêmement positif de 2022. Trente-six projets d’implantation d’entreprises ont été appuyés, un chiffre supérieur à 2021 et 2019 (trente implantations). Cela représenterai 715 emplois à court terme. Parmi les nouvelles entreprises implantées, on peut citer la start-up canadienne Connektica, acteur du spatial qui a créé trente emplois, l’entreprise française Origin, spécialisée dans les protéines végétales (soixante emplois créés), ou encore la Bulgare Endurosat, qui développe des satellites (quarante emplois générés).

Selon l’agence, « plus de la moitié des projets d’implantation concerne des entreprises du spatial ou du numérique » et « un tiers, des sociétés des green-tech et clean tech [1] ». L’assouplissement des contraintes sanitaires a aussi permis de relancer les missions de prospection à l’étranger. Trente-huit ont eu lieu l’an passé avec « un effort particulier sur le Canada, l’Espagne et le Japon ».

Des grands événements culturels au programme

Cette année, l’agence d’attractivité mise sur des grands événements afin de maintenir « cette dynamique positive » autour de la métropole toulousaine. Au niveau sportif tout d’abord, avec cinq matchs de la Coupe du monde de rugby accueillis à Toulouse entre le 10 septembre et le 8 octobre, ou encore les internationaux de Tennis (du 28 août au 04 septembre 2022). Mais la Ville rose compte aussi sur de grandes expositions culturelles. L’une d’elles sera consacrée au sculpteur et artiste Alberto Giacometti en fin d’année aux Abattoirs [2] alors que le musée des Jacobins et le musée Saint-Raymond porteront une exposition sur les Cathares.

Enfin, le Minotaure, produit par la compagnie La Machine de François Delarozière, doit faire son grand retour dans les rues de Toulouse. L’événement est prévue pour l’automne 2024. Sa première apparition, fin 2018, avait séduit quelque 900.000 visiteurs.

Le Meett va aussi recevoir de nombreuses réunions en 2023 comme le congrès national des sapeurs-pompiers en octobre, où 4000 professionnels sont attendus, ou encore le Cap Com en décembre, qui devrait réunir 1000 participants autour de la communication institutionnelle.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Le palais des congrès du Meett, un lieu particulièrement mis en avant par Toulouse Métropole et son agence d’attractivité pour attirer de nouveaux événements dans la métropole toulousaine. Le Minotaure reviendra investir le centre-ville de Toulouse fin 2024. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.