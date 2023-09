En 2023, l’économie occitane a repris des couleurs selon la Banque de France

À la Banque de France, les enquêtes de conjoncture réalisées auprès des entrepreneurs se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours. « À la fin de l’année dernière, on était quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, en pleine crise énergétique. L’atmosphère était à l’inquiétude. Les chefs d’entreprises étaient assez pessimistes. Finalement, l’année s’est mieux passé économiquement que prévue et l’optimisme est plus de mise aujourd’hui. » Voilà comment Christine Bardinet, la directrice régionale de la Banque de France en Occitanie explique les résultats meilleurs qu’escomptés obtenus à l’enquête de mi-année [1].

Les entrepreneurs des services marchands occitans estiment désormais que leur chiffre d’affaires va augmenter en 2023 en moyenne de 9,7 % par rapport à l’an passé (contre 6,5 % estimé fin 2022-début 2023). Le BTP, qui traversait une période difficile, se remet à espérer et anticipe une croissance de 3 % (contre 0,9 % début janvier). Ce bon résultat s’expliquerait selon la banque centrale française « par la bonne orientation de la demande sur la rénovation énergétique bénéficiant au second œuvre ». Seule l’industrie prévoit une croissance moindre (4,2 %) qu’en début 2023 (6,9 %). « Bien que les difficultés d’approvisionnement se soient détendues en cours d’année, les lignes de production de la filière aéronautique ont été perturbées sur le premier trimestre par manque de certains métaux et composants électroniques », explique-t-on à la Banque de France d’Occitanie.

Baisse des effectifs dans le BTP, hausse des investissements dans l’industrie et les services

En ce qui concerne la hausse des effectifs, elle est estimée à 8,3 % pour les services marchands (contre 4,7 % en début d’année). Dans l’industrie, l’augmentation (1,1 %) devrait être moins importante qu’attendue (2,7%). Du côté du BTP par contre, les effectifs devrait diminuer (-0,9 %) alors qu’ils devaient légèrement progresser (1,3 %). Ce mauvais résultat s’expliquerait par « une difficulté du secteur du bâtiment à fidéliser ses salariés avec de plus en plus de travailleurs tentés par le statut d’auto-entrepreneur », considère Christine Bardinet.

Les investissements connaîtraient eux une hausse spectaculaire dans l’industrie (38,5 % contre 8,3 %) et les services marchands (25,5 % contre 5,7 %). Signe que les entrepreneurs occitans se projettent dans l’avenir. Même dans le BTP, on se remet à investir. Les investissements devraient augmenter de 11 % en Occitanie alors qu’en début d’année, les chefs d’entreprises pensaient y consacrer moins d’argent (-5,5 %).

Matthias Hardoy

Sur la photo : Christine Bardinet, la directrice régionale de la Banque de France en Occitanie. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.