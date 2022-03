En Occitanie, la mutuelle Prévifrance se voit un avenir après la mort

Henry Mathon, le directeur général de Prévifrance, bombe un peu le torse. Il faut dire que le bilan 2021 de la mutuelle indépendante, dont le siège est toulousain, est bon. Un chiffre d’affaires revendiqué de 219 millions d’euros (en hausse de 5,8 % par rapport à 2020) et des adhérents qui augmenterait de 4,7 % pour atteindre 366.000 personnes (soit 16.000 adhérents supplémentaires). L’augmentation serait plus forte sur le volet prévoyance (+20,09 %) que santé (+3,43 % ). Le directeur s’enorgueillit également d’autres chiffres. La mutuelle, qui serait la « troisième en termes de solvabilité », fait partie « du top 30 des mutuelles au niveau national » et revendique que « 33 % des personnes travaillant dans des casernes de pompiers [1] ont recours à Prévifrance ». Parmi les 12.000 entreprises adhérentes, Henry Mathon cite des noms prestigieux comme, par exemple, Tommy’s Diner, Michel Sarran, Pharmacie Lafayette et Berger-Levrault..

Après une année 2020 très particulière, marquée par de longues périodes de confinements qui ont fait chuter les soins (hors covid), 2021 a vu les assurés aller de nouveau fortement vers les professionnels de santé, avec une hausse des prestations de santé de 13,9 % par rapport à 2019. L’évolution des prestations dentaires est notamment très importante (+59 %). L’explication serait à chercher du côté du remboursement à 100 % des principaux soins dentaires par l’assurance maladie . « Avant cette réforme, il y avait, pour des raisons financières, un non-recours aux soins très fort », estime le directeur général. Par ailleurs, contrairement à certains de ses homologues, il ne critique pas la taxe Covid imposée aux mutuelles par le gouvernement lors de la crise sanitaire. « Elle nous a juste remis au niveau qu’on aurait dû atteindre sans la crise. Beaucoup de gens ne se sont pas fait soigner. Les Français n’auraient pas compris que nous fassions des résultats exceptionnellement positifs », juge le mutualiste.

Prévifrance met un pied dans les pierres tombales

À l’âge respectable de 75 ans, Prévifrance pense actuellement beaucoup à la mort. Elle souhaite en effet investir de façon durable dans le secteur funéraire et annonce une prise de participation majoritaire (73 %) dans l’opérateur de pompes funèbres montalbanais ACF. Cette entreprise de vingt-trois salariés est présente dans trois départements (Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne) avec un chiffre d’affaires de 2,8 millions d’euros. Pour la mutuelle, ce n’est qu’une « première étape ». Avec le vieillissement des baby-boomers, « le funéraire va devenir encore plus un enjeu », souligne Henry Mathon, qui souhaite voir le déploiement dans le secteur se faire « progressivement », et pas à tombeau ouvert.

Deux millions d’euros ont d’abord été investis dans la construction de deux funérariums. Le premier, à Saint-Orens (Haute-Garonne), dont l’ouverture est prévue à la fin de l’année. Le deuxième, à Seysses (Haute-Garonne), ouvrira six mois plus tard, courant 2023. Deux projets de crématoriums sont aussi sur les rails à Montauban (Tarn-et-Garonne) et Pamiers (Ariège).

À l’avenir, la mutuelle pourrait aussi investir dans des crèches, avec « l’idée de protéger ses adhérents du berceau au tombeau », résume avec un peu d’humour noir son directeur général.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Henry Mathon, le directeur général de Prévifrance. Crédit : Prévifrance.