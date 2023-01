En pleine internationalisation, le Toulousain Menaps parie sur les jeunes pousses

Plus de deux-cents collaborateurs répartis sur trois continents. Un chiffre d’affaires revendiqué de 2,5 millions d’euros (qui serait en croissance de 350 % par rapport à 2020). Menaps, qui a vu le jour à Toulouse en 2019, a connu un développement ultra-rapide et donc international. Avec une présence à Paris, en Tunisie (Tunis), au Maroc (Casablanca) et à Bangalore (Inde), l’entreprise propose du conseil et des solutions numériques pour les grands groupes industriels, mais aussi pour les PME.

À quoi servent les solutions vendues par Menaps et pourquoi ont-elles visiblement du succès à l’international ? Au milieu d’un discours très prolixe, Hamdi Chaker, son dirigeant, parvient à donner un élément de réponse : « Le problème, tout particulièrement des grands groupes, c’est la continuité digitale. Il y a tellement d’outils numériques qu’il devient difficile de s’y retrouver, d’avoir une vision globale. Il faut arriver à mettre de l’ordre dans toutes ces données afin de les partager plus simplement entre les différents services d’une entreprise. C’est l’objectif de nos solutions. »

Parmi les clients prestigieux de l’entreprise toulousaine, les constructeurs automobiles Renault et Stellantis et le constructeur aéronautique Airbus. En 2023, Menaps veut poursuivre son développement à l’étranger en ouvrant une nouvelle filiale à Lisbonne, au Portugal, au premier trimestre. La société prévoit aussi de recruter vingt collaborateurs supplémentaires (experts en cybersécurité, spécialistes de la data, etc.) dans les mois qui viennent, après en avoir recruté trente en 2022.

Mettre dans la lumière son “start-up studio”

Mais en 2023, Menaps veut aussi continuer à faire grandir son start-up studio Imagine, projet né l’an passé. Hamdi Chaker y croit beaucoup et aime en parler longuement. Mais quèsaco le start-up studio ? « C’est une alternative aux incubateurs, avec une approche plus opérationnelle. Nous investissons et partageons davantage les risques avec ces start-up », explique le volubile dirigeant toulousain. Parmi les initiatives déjà soutenues, Selfcity, une entreprise de plomberie à l’approche écologique, un projet visant à développer des drones autonomes capables de détecter des feux de forêts, ou encore Book Your Place, une jeune pousse qui permet de localiser en temps réel les places de travail libres à la bibliothèque.

Certains projets pourraient aider Menaps dans le développement de nouvelles solutions dans « une logique intrapreneuriale [1] ». Pour les initiatives plus éloignées du cœur de métier de Menaps, le start-up studio est également une « manière de repérer de jeunes talents ». Et sans doute aussi, pour la société de services numériques, une façon, en puisant dans la fougue des jeunes pousses, de retrouver une énergie supplémentaire pour poursuivre son internationalisation.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Hamdi Chaker, dirigeant de Menaps qui propose des solutions numériques et accueille des jeunes pousses dans son start-up studio. Crédit : Menaps.